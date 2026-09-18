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SARONNO – Enorme successo per il concerto al parco dell’ex Seminario di Saronno del rapper caronnese 22Simba che, ieri 17 settembre, in anteprima ha presentato il suo nuovo album Miria pubblicato in tutte le piattaforme di streaming musicale stanotte all’una. Un evento di straordinario impatto al quale hanno partecipato ben 2000 persone che, riempiendo la capienza della nuova arena del parco, hanno avuto la possibilità di ascoltare live in anteprima esclusiva le diciotto canzoni del nuovo progetto del cantante. Tra i numerosi, presente anche la sindaca Ilaria Pagani alla quale il rapper ha consegnato il suo primo disco d’oro dedicandolo alla città di Saronno.

Dopo il dj set iniziato alle 20, Andrea Meazza, in arte 22Simba, ha inaugurato il live con la prima traccia del nuovo album “Sono qui” per poi continuare l’anteprima con le restanti diciassette canzoni. Oltre al rapper classe 2002 originario di Caronno Pertusella, numerosi sul palco sono stati gli ospiti a cantare insieme a lui, presenti per altro nel nuovo album, tra questi il genovese Sayf, già collega con cui ha condiviso il famoso featuring “Fortuna” con più di 8 milioni di ascolti streaming, Silent Bob, Promessa e Nabi. Durante il concerto, oltre le tracce del nuovo album, 22Simba ha interpretato anche parte dei suoi singoli più ascoltati, tra questi Ventidue, Roccia, Old Fashion, Speranza e il featuring con Marracash che, pubblicato nel 2025, ha raggiunto gli oltre 23 milioni di ascolti su Spotify.

Un momento sicuramente toccante per 22Simba che ha voluto omaggiare la “sua gente” proprio nella sua Saronno concedendo gratuitamente uno straordinario concerto live confermando ancora una volta il suo enorme legame con la città e con la vita in provincia che, come si nota facilmente dai testi delle sue canzoni, ha segnato profondamente il suo essere.

Questo legame è, infatti, protagonista nel nuovo album Miria che, tramite diciotto tracce divise in tre atti, descrive la vita di provincia con una prospettiva realista non più vista dagli occhi di un giovane del “ceto sociale low cost” come cantava in “Per i Roiz” ma dagli occhi di un “giovane di provincia arricchito” che si trova ad affrontare il dualismo tra il denaro e i problemi che gli elementi materiali e superficiali non riescono ad eliminare trovando, così, una infinita insoddisfazione. Il tema centrale è, dunque, la riscoperta dei valori autentici e per farlo il cantante ha voluto ripercorrere proprio le sue origini dedicando in primis il nuovo progetto a sua nonna.

Il pubblico ha indubbiamente risposto calorosamente accogliendo in maniera travolgente Andrea come nessun altro in Italia. Un’accoglienza che, però, non ha colto di sorpresa 22Simba che già si aspettava questo clamore nella sua città come espresso nella strofa di Provinciali: “quando prenderò il mondo, a Saronno sembrerà giusto”.