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CARONNO PERTUSELLA – Prosegue a pieno ritmo a Caronno Pertusella la Sagra del cinghiale, l’appuntamento enogastronomico che dall’11 settembre sta animando il parco della Resistenza di via Avogadro. Dopo il grande successo riscontrato durante i primi tre giorni di manifestazione, l’evento si avvia ora a vivere la sua seconda e conclusiva settimana di festeggiamenti.

Nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre gli Scalmanati torneranno a proporre i sapori intensi della loro cucina, rievocando l’atmosfera autentica delle feste di paese di una volta. Il menù valorizzerà le ricette tradizionali legate alla caccia e caratterizzate da lunghe cotture, offrendo ai presenti piatti fumanti e profumi di bosco.

Anche in questa seconda tranche di appuntamenti l’accesso alla struttura sarà libero, ma con la prenotazione raccomandata per i posti a sedere, a conferma del forte seguito e della crescita costante che la sagra ha saputo conquistare nel corso del tempo.

A coronamento dell’iniziativa, una parte dei proventi raccolti durante entrambi i fine settimana sarà destinata a finalità benefiche, affiancando all’aspetto conviviale un importante gesto di solidarietà verso il territorio.

(foto d’archivio)

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