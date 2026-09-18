Calcio

SARONNO – Seconda giornata di campionato e prima gara casalinga per l’Fbc Saronno, anche se per il momento lontano da Saronno. Domenica i biancocelesti riceveranno i milanesi della Barona alle 15.30 sul campo neutro di Gallarate. Il trasferimento è reso necessario dall’indisponibilità dello stadio Colombo Gianetti di Saronno, dove sono in corso i lavori di rigenerazione del manto erboso, particolarmente sollecitato durante il grande caldo estivo. Per questo motivo la squadra di mister Danilo Tricarico dovrà ancora attendere prima di poter tornare a giocare davanti al proprio pubblico nell’impianto cittadino.

La sfida con la Barona rappresenta soprattutto l’occasione per cercare i primi punti in campionato. L’esordio di domenica scorsa è stato infatti decisamente amaro: nel derby sul campo della Caronnese il Saronno è stato sconfitto 4-0, con tripletta di El Hilali e rete di Fogal.

La risposta, però, è arrivata immediatamente mercoledì sera in Coppa Italia, ancora contro la Caronnese. In questo caso era il Saronno a figurare come squadra di casa, ma si è giocato a Caronno Pertusella proprio per l’indisponibilità del Colombo Gianetti. I biancocelesti si sono presi una pronta rivincita imponendosi 4-2, con le reti di Giudici, Ientile, Candido e Malvestio. Una prestazione che ha restituito fiducia alla formazione di Tricarico dopo il difficile debutto in campionato. Lo stesso Giudici, nel dopopartita, aveva sottolineato come fosse necessaria una reazione “per noi, per la società e per i tifosi”.

Adesso l’obiettivo è dare continuità al successo di Coppa e cancellare anche in campionato lo zero in classifica. Fbc Saronno-Barona si giocherà dunque domenica a Gallarate, allo stadio Atleti azzurri d’Italia di via Salici, con fischio d’inizio alle 15.30.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

18092026