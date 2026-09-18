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CASTIGLIONE OLONA – Lunedì 14 settembre mattina è suonata la prima campanella per i bambini delle classi prime della scuola primaria e per i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni. Per i nuovi alunni è stato il primo passo in un nuovo percorso scolastico, tra emozioni, curiosità e tante esperienze da vivere.

A dare il benvenuto agli studenti sono state la dirigente scolastica e l’Amministrazione comunale, che hanno rivolto ai nuovi arrivati l’augurio per un anno scolastico ricco di crescita, scoperte, nuove amicizie e soddisfazioni. La giornata ha avuto anche un significato particolare per la scuola con l’inaugurazione della nuova mensa scolastica, realizzata in adiacenza all’edificio della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni.

Il nuovo spazio è stato pensato per accompagnare la quotidianità degli alunni, offrendo un ambiente dedicato alla mensa, alla convivialità e alla condivisione. Un intervento che si inserisce nell’attenzione rivolta agli spazi scolastici e alle esigenze delle nuove generazioni. L’inaugurazione della mensa ha così accompagnato l’avvio del nuovo anno scolastico, segnando un ulteriore momento di crescita per l’istituto e per la comunità scolastica.

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