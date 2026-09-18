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SARONNO – Fare chiarezza sullo stato dell’iter del Pii dell’ex Isotta Fraschini e, soprattutto, rendere conoscibili le osservazioni presentate e le relative controdeduzioni prima che il progetto torni in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. È quanto chiede Obiettivo Saronno con una mozione depositata in consiglio comunale e dedicata a uno dei principali interventi urbanistici previsti in città.

La lista parte dalle tempistiche. Il termine per la presentazione delle osservazioni al Pii in variante al Pgt dell’ex Isotta Fraschini era fissato al 28 aprile 2026. Obiettivo Saronno richiama quindi il termine di novanta giorni previsto dalla normativa regionale per la decisione sulle osservazioni, che sarebbe scaduto il 27 luglio.

“Alla data odierna – rileva la lista – non risulta ancora pubblicata una deliberazione del consiglio comunale contenente le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione definitiva del Pii”. Sulla pagina istituzionale relativa al procedimento, aggiunge Obiettivo Saronno, non risulterebbero pubblicati neppure l’elenco delle osservazioni e le relative controdeduzioni.

“Cosa hanno chiesto i cittadini?”

È questo uno degli interrogativi centrali posti dalla mozione. “Non chiediamo di decidere oggi se il progetto ex Isotta Fraschini sia giusto o sbagliato – precisa Obiettivo Saronno – Chiediamo una cosa molto più semplice: che il procedimento sia trasparente e che il consiglio comunale possa conoscere tutti gli elementi prima di essere chiamato ad assumere una decisione definitiva”.

Secondo la lista, conoscere le osservazioni consentirebbe di comprendere quali criticità e proposte siano emerse durante l’iter e quali possibili modifiche siano state prese in considerazione dall’Amministrazione.

Questioni considerate particolarmente significative per un intervento delle dimensioni di quello dell’ex Isotta: “Nella mozione richiamiamo in particolare la viabilità, via Milano, gli spazi pubblici, il parco, gli standard urbanistici, le opere pubbliche e la mobilità”.

Le richieste a sindaco e Giunta

Con la mozione Obiettivo Saronno chiede innanzitutto che sindaco e Giunta riferiscano nella prima seduta utile del consiglio comunale sullo stato del procedimento, precisando quante osservazioni siano state presentate e quali temi riguardino.

La richiesta riguarda anche l’accesso dei consiglieri alla documentazione: “Chiediamo che ai consiglieri comunali vengano messe a disposizione le osservazioni e la relativa documentazione istruttoria, nel rispetto della normativa sulla privacy, così da poterle esaminare prima dell’approvazione definitiva”.

Obiettivo Saronno vuole inoltre sapere se le controdeduzioni siano già state predisposte, quando siano state eventualmente completate e quali uffici o organi le abbiano esaminate.

Un altro punto riguarda ciò che è accaduto dopo la chiusura della fase delle osservazioni: “Vogliamo sapere se dopo il 28 aprile siano state richieste al proponente integrazioni, modifiche o nuovi elaborati”, oltre a conoscere quali passaggi siano ancora necessari e quali siano i tempi previsti per arrivare al voto definitivo.

“Perché non è stato rispettato il termine dei novanta giorni?”

La mozione chiede anche all’Amministrazione di chiarire le ragioni per le quali, secondo la ricostruzione della lista, non sarebbe stato rispettato il termine di novanta giorni richiamato dalla normativa regionale.

Obiettivo Saronno domanda in particolare se il protrarsi dell’iter sia dovuto “a richieste di integrazione, modifiche progettuali, ulteriori attività istruttorie o altri adempimenti”.

“Non è una questione burocratica, è una questione di democrazia”

Per la lista civica il tema va oltre gli aspetti procedurali. “L’area ex Isotta Fraschini rappresenta uno degli interventi di maggiore rilevanza per il futuro di Saronno. Proprio per questo non possiamo pensare che il consiglio comunale venga chiamato ad approvare definitivamente il Pii senza avere avuto preventivamente la possibilità di conoscere e valutare in modo completo le osservazioni presentate e le risposte dell’Amministrazione”.

Da qui la richiesta di un percorso che preveda “documenti accessibili, controdeduzioni conoscibili, eventuali modifiche evidenziate e un cronoprogramma preciso fino all’approvazione finale”.

“La trasparenza non può arrivare dopo la decisione. Deve arrivare prima”, conclude Obiettivo Saronno. “Perché l’ex Isotta Fraschini non è soltanto una pratica urbanistica. È una scelta che riguarda il futuro di tutta Saronno. E i cittadini hanno il diritto di sapere”.

(foto: un rendering della futura Isotta)

18092026