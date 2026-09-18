Politica

SARONNO – Una giornata in piazza per incontrare direttamente i cittadini, raccogliere opinioni e discutere di politica locale e nazionale. Sabato 19 settembre Futuro Nazionale sarà presente in piazza Avis a Saronno con un gazebo informativo aperto per l’intera giornata.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, vuole rappresentare “uno spazio aperto a chiunque desideri approfondire l’attuale situazione politica italiana, condividere le idee e i valori promossi dal generale Roberto Vannacci e contribuire al dibattito”. Al gazebo sarà inoltre possibile ottenere informazioni sull’attività del movimento e sottoscrivere la tessera di adesione per sostenerne il progetto politico. “Mentre altri rimangono a parlare nei salotti, noi saremo in piazza ad ascoltare cosa ne pensano i cittadini – sottolineano da Futuro Nazionale – a raccogliere le loro opinioni sulla politica locale e nazionale e a confrontarci liberamente”.

L’obiettivo dichiarato è dunque quello di privilegiare il contatto diretto con i saronnesi: “Desideriamo condividere i nostri principi, ma soprattutto dare voce a chi cerca un momento di ascolto autentico”.

Il movimento ricorda anche le precedenti iniziative svolte in città durante l’estate: “Dopo il forte interesse registrato sabato 18 e domenica 19 luglio, siamo ancora più convinti che la politica debba rendere i cittadini protagonisti indiscussi della vita pubblica”. Da qui l’invito a partecipare all’appuntamento di sabato in piazza Avis: “La partecipazione è il primo passo per costruire insieme il nostro futuro”.

17092026