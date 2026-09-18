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GARBAGNATE MILANESE – Una passeggiata tra storia, architettura e tradizioni locali per riscoprire alcune delle corti storiche di Garbagnate Milanese. L’appuntamento è in programma sabato 19 settembre, nell’ambito della Festa Patronale 2026, con ritrovo fissato alle 15 in Corte Nobile.

L’iniziativa, intitolata “Passeggiata nelle corti storiche di Garbagnate”, proporrà un percorso attraverso quattro tappe del centro cittadino. Ad accompagnare i partecipanti alla scoperta della storia e delle caratteristiche di questi luoghi saranno gli studenti del Liceo Russell, con la collaborazione del professor Carlo Preatoni.

Il percorso prenderà il via da Corte Nobile, indicata come prima tappa. Da qui la passeggiata proseguirà verso Corte Nuova, quindi raggiungerà Corte del Chiod e si concluderà alla Corte Valenti, quarta e ultima tappa dell’itinerario.

La mappa predisposta per l’occasione individua dunque un vero e proprio percorso nel cuore di Garbagnate, pensato per raccontare attraverso le sue corti una parte della storia della città e delle sue tradizioni.

L’appuntamento è quindi per sabato 19 settembre alle 15, con ritrovo in Corte Nobile. L’iniziativa rientra nel programma della Festa Patronale 2026 ed è promossa con il coinvolgimento del Comune di Garbagnate Milanese e della Pro Loco cittadina.

(foto archivio)

18092026