I più letti di ieri: il concerto di 22simba, le telefonate dei falsi carabinieri e i miasmi estivi
18 Settembre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 17 settembre, ci sono l’attesa per il concerto di 22simba all’ex Seminario di Saronno, le nuove telefonate dei falsi carabinieri e la richiesta di un intervento urgente di Arpa sulla questione dei miasmi estivi a Villaggio Brollo.
Ieri è stato il giorno del concerto di 22simba all’ex Seminario di Saronno, appuntamento accompagnato da diverse modifiche alla viabilità con strade chiuse nella zona dell’evento.
22Simba, cresce l’attesa a Saronno: già oltre 200 giovani in coda nel pomeriggio. Fotogallery dal “making” del concertone
Torna l’allarme per le telefonate dei falsi carabinieri. A Saronno sono state segnalate nuove chiamate da parte di persone che si presentano come militari: in un caso il finto maresciallo avrebbe adottato anche un tono particolarmente aggressivo nel tentativo di convincere la vittima.
Saronno, ancora telefonate dei falsi carabinieri: “Il finto maresciallo era molto aggressivo”
Completa la classifica la questione dei miasmi estivi a Villaggio Brollo. I Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro hanno chiesto l’intervento urgente di Arpa per fare chiarezza sull’origine degli odori e individuare le possibili cause del fenomeno.
Miasmi al Brollo: Ceriano Laghetto e Solaro chiedono l’intervento urgente di Arpa
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