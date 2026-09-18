Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 17 settembre, ci sono l’attesa per il concerto di 22simba all’ex Seminario di Saronno, le nuove telefonate dei falsi carabinieri e la richiesta di un intervento urgente di Arpa sulla questione dei miasmi estivi a Villaggio Brollo.

Ieri è stato il giorno del concerto di 22simba all’ex Seminario di Saronno, appuntamento accompagnato da diverse modifiche alla viabilità con strade chiuse nella zona dell’evento.

Torna l’allarme per le telefonate dei falsi carabinieri. A Saronno sono state segnalate nuove chiamate da parte di persone che si presentano come militari: in un caso il finto maresciallo avrebbe adottato anche un tono particolarmente aggressivo nel tentativo di convincere la vittima.

Completa la classifica la questione dei miasmi estivi a Villaggio Brollo. I Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro hanno chiesto l’intervento urgente di Arpa per fare chiarezza sull’origine degli odori e individuare le possibili cause del fenomeno.

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