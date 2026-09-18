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GERENZANO – Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute della vista è in programma domenica 20 settembre al Parco degli Aironi di Gerenzano. Dalle 10 alle 16 la popolazione potrà sottoporsi gratuitamente a uno screening visivo nell’ambito del Lions Day, promosso dal Lions Club Gerenzano Basso Varesotto e dal Lions Club Gerenzano In Ministerio Salutis.

L’iniziativa si svolgerà negli spazi del parco di via Inglesina 51 e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli della vista. Il servizio sarà rivolto alla popolazione e sarà completamente gratuito.

Lo screening viene realizzato in collaborazione con l’ottica Il Punto di Vista di Turate. Per tutta la giornata sarà quindi possibile partecipare all’attività dedicata alla salute degli occhi, con i Lions impegnati in un’iniziativa rivolta alla comunità e alla promozione della prevenzione.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, dalle 10 alle 16, al Parco degli Aironi di via Inglesina 51 a Gerenzano.

(foto archivio)

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