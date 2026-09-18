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SARONNO – Venerdì 18 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, seguite da una graduale attenuazione della nuvolosità. In serata sono attese condizioni più favorevoli, con cieli poco nuvolosi. Complessivamente sono previsti circa 0,5 millimetri di pioggia. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Est sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il peggioramento residuo interesserà quindi soprattutto le prime ore della giornata, mentre con il passare del tempo le precipitazioni tenderanno a esaurirsi e le nubi a diradarsi. Il miglioramento sarà più evidente verso sera, quando le schiarite diventeranno progressivamente più ampie.

In Lombardia la circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità mattutina si allontanerà lasciando spazio ad aria più secca. Sulle basse pianure occidentali e orientali il cielo resterà molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, con parziali aperture nel pomeriggio. Piogge deboli al mattino anche su pedemontane, alte pianure e Prealpi orientali, in graduale esaurimento. Sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche le precipitazioni si attenueranno dal pomeriggio, con schiarite dalla sera. Nubi e deboli piogge interesseranno infine le Orobie, dove i fenomeni tenderanno a esaurirsi in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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