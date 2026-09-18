Miasmi al Villaggio Brollo, Magnani: “Servono interventi tempestivi”
18 Settembre 2026
CERIANO LAGHETTO – “Ora, nutro seri dubbi sul fatto che siano state interpellate con la necessaria incisività anche la Provincia e la Prefettura, enti competenti in materia ambientale, di protezione civile e di gestione delle emergenze e dei soccorsi”, così Antonio Magnani commenta la situazione miasmi estivi a Villaggio Brollo, per cui le amministrazioni di Ceriano Laghetto e Solaro chiedono l’intervento urgente di Arpa.
L’incremento del fenomeno nel periodo estivo di giugno, luglio e agosto preoccupa sempre di più, anche a seguito delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza: le Amministrazioni Comunali di Ceriano Laghetto e Solaro hanno quindi sollecitato l’intervento immediato di Arpa e l’attivazione del programma di rilevazioni puntuali sul territorio.
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