Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Ora, nutro seri dubbi sul fatto che siano state interpellate con la necessaria incisività anche la Provincia e la Prefettura, enti competenti in materia ambientale, di protezione civile e di gestione delle emergenze e dei soccorsi”, così Antonio Magnani commenta la situazione miasmi estivi a Villaggio Brollo, per cui le amministrazioni di Ceriano Laghetto e Solaro chiedono l’intervento urgente di Arpa.

L’incremento del fenomeno nel periodo estivo di giugno, luglio e agosto preoccupa sempre di più, anche a seguito delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza: le Amministrazioni Comunali di Ceriano Laghetto e Solaro hanno quindi sollecitato l’intervento immediato di Arpa e l’attivazione del programma di rilevazioni puntuali sul territorio.

“Considerati il protrarsi e il ripetersi del problema, ritengo preoccupante che non sia stato ancora avviato concretamente l’iter necessario per individuarne le cause e risolverlo definitivamente. Si tratta, “semplicemente”, di un’emissione in atmosfera che, con ogni probabilità, non viene trattata in modo adeguato: una situazione che richiede interventi tempestivi, nell’interesse e a tutela della salute dei cittadini. Inoltre mi chiedo? Perché il consigliere delegato provinciale Dante Cattaneo con delega ambiente e protcivile non ci rassicura”, conclude

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