Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesca Rufini, relativamente alla Notte Bianca dello scorso sabato 12 settembre.

Un centro vivo, piazze e strade gremite e tanta voglia di stare insieme: la Notte Bianca di sabato scorso ha regalato a Saronno una serata straordinaria, dimostrando ancora una volta quanto la nostra città sappia rispondere con entusiasmo quando viene coinvolta.

È stato bellissimo vedere lo spettacolo di una Saronno in festa, tra tanti eventi e le offerte dello “Sbaracco” lungo le vie dello shopping — molte delle quali si potevano già adocchiare nei giorni scorsi sui canali social dei nostri negozianti.

Al di là della bellezza della serata, resta la grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. Come Amministrazione abbiamo scommesso su questo appuntamento, anche a fronte di molte critiche e scetticismi. I fatti e la partecipazione di ieri sera ci hanno dato ragione: è stato un bellissimo saluto all’estate, una sferzata di energia e positività per ripartire al meglio dopo le ferie e per affrontare l’anno scolastico che attende i nostri figli e noi genitori!

Va però detto che un successo del genere non si improvvisa: dietro la magia di una serata ci sono mesi di intenso e silenzioso lavoro, ed è per questo che desidero esprimere un sincero ringraziamento al personale dei nostri Uffici Comunali per la precisione e l’impegno profuso in questi mesi di preparazione; a Eventificio, la società che ci ha affiancato nell’organizzazione di questo bellissimo evento pensando a ogni dettaglio e risolvendo ogni difficoltà, ed infine a Confcommercio, con cui rinnoviamo una collaborazione sempre preziosa ed essenziale per la tutela e la promozione del nostro commercio locale e per la riuscita degli eventi. Un ringraziamento va naturalmente anche alle forze dell’ordine, ai volontari e a tutti i commercianti che si sono messi in gioco e che confermano di essere l’anima della nostra città.

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