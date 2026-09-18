Città

SARONNO – Guanti, pettorine e sacchi per prendersi cura insieme della città. Torna a Saronno “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa da Ambiente Saronno Odv, circolo Legambiente, che sabato 20 settembre coinvolgerà cittadini e volontari nella pulizia della zona della retrostazione.

L’appuntamento è in programma dalle 10.30 alle 12. Il ritrovo sarà in via Varese 21, nel parcheggio del supermercato. L’intervento interesserà in particolare l’area della retrostazione, tra via Varese, via Balaguer e via Gaudenzio Ferrari.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Potranno partecipare famiglie, bambini e tutti coloro che desiderano dedicare una mattinata alla cura degli spazi comuni. La partecipazione è libera e gratuita e non è prevista un’età minima.

Agli aderenti saranno messi a disposizione il materiale necessario per la raccolta, compresi guanti, pettorine e sacchi. L’obiettivo è quello di trasformare una mattinata dedicata all’ambiente anche in un’occasione di incontro e condivisione.

“Prendersi cura dei luoghi in cui si vive- sottolineano gli organizzatori – significa contribuire a renderli più sicuri, accoglienti e vivibili. Per questo Ambiente Saronno Odv invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa e a dare il proprio contributo alla pulizia di una parte della città”. “Puliamo il Mondo” torna così a chiamare a raccolta Saronno con un gesto concreto, affidato alla collaborazione tra volontari e cittadini.

(foto archivio)

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