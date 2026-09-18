Cronaca

SARONNO – Ancora una incursione notturna allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, impianto utilizzato dal Fbc Saronno e dall’Osa Atletica Saronno. Questa volta nel mirino è finito uno dei furgoni parcheggiati nell’area davanti agli spogliatoi. L’episodio è avvenuto l’altra notte. Qualcuno ha scavalcato la recinzione dello stadio e, una volta all’interno, si è diretto verso il mezzo. L’obiettivo era a quanto pare quello di impossessarsi della batteria del furgone.

In un primo momento è stato tentato di forzare il cofano, che è rimasto gravemente danneggiato. Non riuscendo però a sollevarlo, l’autore dell’incursione ha rotto il vetro di un finestrino per entrare nell’abitacolo e azionare dall’interno la leva di apertura. Alla fine è stata portata via la batteria: un bottino di modesto valore a fronte dei danni provocati al veicolo. A scoprire quanto era successo sono stati, il mattino seguente, i frequentatori dell’impianto, che si sono trovati davanti il furgone danneggiato.

Non è purtroppo il primo episodio recente allo stadio saronnese. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre si erano già verificate due incursioni dei ladri, in entrambi i casi ai danni del bar dell’impianto. Nella prima occasione erano state portate via birre, bibite e salamelle; nella seconda, invece, i malintenzionati non avevano trovato nulla da rubare, proprio perché dopo il precedente episodio non era stato lasciato nel locale niente che potesse essere sottratto.

Quella dell’altra notte rappresenta dunque la terza incursione nel giro di poche settimane all’interno dello stadio Colombo Gianetti, questa volta con danni particolarmente evidenti al mezzo preso di mira.

(foto: i danni che si sono lasciati alle spalle i ladri)

18092026