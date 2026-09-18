Groane

GARBAGNATE MILANESE – Due segnalazioni di sospetti casi di Dengue a Garbagnate Milanese, alle porte del Saronnese, hanno fatto scattare una serie di interventi straordinari per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre.

A rendere nota la situazione è stato il sindaco Daniele Davide Barletta, dopo le comunicazioni ricevute da Ats. Al momento si parla dunque di casi sospetti e non di diagnosi confermate. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere di essersi immediatamente attivata e di stare monitorando la situazione. Ai normali cicli di disinfestazione effettuati periodicamente sul territorio sono stati aggiunti trattamenti straordinari adulticidi, larvicidi e interventi di bonifica ambientale. Ulteriori operazioni sono state programmate e, secondo quanto comunicato dal Comune, saranno ripetute finché ritenuto necessario.

Parallelamente il sindaco ha invitato i cittadini a collaborare adottando alcune precauzioni. Tra le indicazioni figurano l’utilizzo di repellenti cutanei secondo le modalità previste, con particolare attenzione per bambini e donne in gravidanza o allattamento, e l’impiego soprattutto nelle ore serali di indumenti chiari che coprano buona parte del corpo. Consigliato anche, quando possibile, di soggiornare in locali climatizzati o protetti da zanzariere e di utilizzare negli ambienti interni prodotti insetticidi per uso domestico rispettando le relative istruzioni e aerando successivamente i locali.

Il Comune ha inoltre richiamato l’attenzione sull’ordinanza numero 51, che contiene i provvedimenti adottati per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre.

18092026