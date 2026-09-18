Comasco

TURATE – Quanto siamo realmente liberi di scegliere ciò che vediamo e leggiamo? Chi orienta le informazioni che ci raggiungono attraverso gli strumenti digitali? E quale impatto può avere l’intelligenza artificiale sul funzionamento della democrazia? Sono alcune delle domande al centro dell’appuntamento con la Festa della Filosofia, in programma sabato 19 settembre alle 18 a Turate.

L’incontro si terrà a Palazzo Caimi-Pollini, in via Vittorio Emanuele 2, e avrà come titolo “Le fragilità della democrazia nell’età del digitale”. A confrontarsi sul tema saranno Roberta Sala ed Erasmo Silvio Storace, nell’ambito della sedicesima edizione della rassegna, che quest’anno ha come filo conduttore “Filosofia e tecnoscienze”.

L’appuntamento turatese intende dunque affrontare questioni sempre più presenti nella vita quotidiana: dal ruolo degli algoritmi nella selezione delle informazioni alla possibilità che le nuove tecnologie condizionino opinioni e comportamenti, sino agli interrogativi posti dalla rapida diffusione dell’intelligenza artificiale. Al centro della riflessione ci saranno in particolare il rapporto tra innovazione tecnologica, libertà individuale e partecipazione democratica.

«Chi decide per noi? Quanto siamo davvero liberi di scegliere cosa vedere, leggere, pensare? L’intelligenza artificiale può indebolire la democrazia?»: sono proprio gli interrogativi con i quali il Comune di Turate presenta l’iniziativa e invita il pubblico a partecipare.

Quello di Turate fa parte di un programma più ampio della Festa della Filosofia 2026, promosso dall’Associazione NonsoloSophia e da Edizioni AlboVersorio, con la direzione artistica di Erasmo Silvio Storace. La rassegna propone incontri in diversi comuni dedicati alle trasformazioni introdotte dalle tecnoscienze e alle loro conseguenze sociali, culturali e politiche.

Dopo Turate, il calendario proseguirà venerdì 25 settembre alle 17 ad Arese, alla biblioteca comunale del Centro civico Agorà di via Monviso 7, dove Maria Russo parlerà di “Democrazia, nuovi media e intelligenza artificiale”. Ultimo appuntamento indicato nel programma sarà sabato 10 ottobre alle 17 a Saronno, all’Istituto comprensivo Aldo Moro di viale Santuario 13, con Roberto Cammarata e l’incontro “Diritti, discriminazioni e pluralismo nell’epoca dell’intelligenza artificiale”.

L’incontro di Turate di sabato 19 settembre inizierà alle 18. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

(foto: un precedente evento dedicato alla Filosofia)

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