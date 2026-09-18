Una mostra sull’ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara
18 Settembre 2026
SARONNO – Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara, in via Prampolini 2, nei giorni dal 18 al 22 settembre, dalle 16 alle 19, una mostra organizzata dal Gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell’evento, ricordare gli oltre 100 anni di attività dell’azienda sul territorio di Saronno.
In mostra ci saranno circa 40 pannelli 50×70 rappresentativi dei vari periodi storici e dell’evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all’interno degli stablimenti saronnesi.
A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al Centro Sociale a partire dalle ore 20:45, il Gruppo Anziani dialogherà con la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e con il proprietario dell’area ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal Comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città.
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