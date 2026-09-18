Politica

VARESE – “Un plauso e un ringraziamento al ministro Giancarlo Giorgetti per aver contribuito a sbloccare un finanziamento di 19 milioni di euro destinato all’Università dell’Insubria. Una risposta concreta per Varese e un investimento strategico per rafforzare la vocazione universitaria della città e riportare studenti e giovani nel cuore del centro”.

Lo dichiarano Emanuele Monti (Lega), consigliere regionale della Lombardia e consigliere comunale di Varese, insieme ai consiglieri comunali della Lega Barbara Bison, Stefano Angei, Matteo Bianchi e Roberto Parravicini: “Il punto politico è chiaro: per rilanciare Varese dobbiamo investire sulla sua vocazione universitaria. Riportare gli studenti nel cuore della città significa generare nuova vitalità sociale e culturale, ma anche sostenere commercio, servizi e attività economiche. È una grande opportunità di rigenerazione per il centro”.

Il finanziamento consentirà all’Università dell’Insubria di intervenire sul complesso di via Ravasi, con l’obiettivo di realizzare nuovi spazi e aule per i corsi che non necessitano di laboratori, mantenendo le attività laboratoriali nel campus di Bizzozero. Ai 19 milioni potrebbero inoltre aggiungersi ulteriori risorse già disponibili.

“Questa strategia ha anche un’impronta politica precisa: quella della Lega, che attraverso il lavoro svolto a Roma riesce a portare sul territorio risorse fondamentali e a trasformare una visione in progetti concreti. Non parliamo semplicemente della riqualificazione di un edificio, ma di una strategia urbana che può cambiare il volto del centro di Varese”.

Un percorso già avviato con la nuova sede di Giurisprudenza in piazza Monte Grappa e con la collaborazione della Camera di Commercio, che ha messo a disposizione spazi nel centro cittadino per le attività universitarie. Il progetto di via Ravasi rappresenta ora un ulteriore tassello verso la realizzazione di un vero campus urbano diffuso, prospettiva già sostenuta in Consiglio comunale con un apposito ordine del giorno.

“La Varese del futuro deve essere sempre più una città universitaria, capace di mettere in relazione formazione, residenzialità, servizi e attività economiche. Portare migliaia di studenti in centro significa riportare vita, giovani, cultura e opportunità nel cuore della città. I 19 milioni ottenuti grazie anche all’intervento del ministro Giorgetti dimostrano che questa strada è concreta e percorribile. Ora dobbiamo proseguire con determinazione e trasformare questa grande opportunità in un progetto complessivo di rilancio di Varese”, concludono Monti e i consiglieri comunali della Lega.

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