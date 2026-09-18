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VEDANO OLONA – Cambia la modalità per sostituire le mastelle danneggiate o rubate: grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e Protezione civile, i cittadini non dovranno più recarsi personalmente alla sede di Coinger per effettuare la sostituzione.

Il nuovo servizio permette infatti di delegare alla Protezione civile il ritiro della nuova mastella. Per usufruirne sarà necessario consegnare la delega all’Ufficio Tecnico di Vedano Olona, negli orari previsti: il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 17 alle 18.30.

Sono state inoltre programmate le giornate dedicate al ritiro delle mastelle presso l’Ufficio Tecnico. Gli appuntamenti sono fissati per lunedì 21 settembre, lunedì 12 ottobre, lunedì 2 e 23 novembre e lunedì 14 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 18.30.

L’iniziativa punta a rendere più semplice la procedura per i cittadini, evitando loro di doversi recare direttamente alla sede di Coinger o attendere la sostituzione a domicilio.

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