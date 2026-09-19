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SARONNO – Oltre duemila persone, un afflusso gestito senza particolari criticità e un primo importante banco di prova per il futuro del parco dell’ex Seminario. Il Comune di Saronno traccia un bilancio positivo del concerto di 22Simba che giovedì sera ha richiamato in città soprattutto giovani e giovanissimi per la presentazione del nuovo album “Miria”.

L’evento è stato organizzato dal Comune insieme al management dell’artista saronnese e, secondo l’Amministrazione, ha fornito indicazioni positive sia sul fronte organizzativo sia sulle potenzialità dell’area dell’ex Seminario come sede di future manifestazioni.

Oltre duemila persone e nessuna chiusura delle strade

Particolare attenzione era stata riservata alla gestione dell’afflusso e del deflusso del pubblico. Le oltre duemila persone presenti, sottolinea il Comune, hanno partecipato rispettando gli spazi e la città e non è stato necessario procedere alla chiusura delle strade circostanti, possibilità che era stata prevista in caso di necessità.

Dietro alla gestione dell’appuntamento c’è stato un lavoro di coordinamento che ha coinvolto uffici comunali, polizia locale, protezione civile e carabinieri in congedo.

«È stata una bella serata per Saronno e soprattutto per i tantissimi ragazzi che hanno partecipato – commenta la sindaca Ilaria Pagani –. Li abbiamo visti divertirsi, cantare e vivere questo appuntamento con entusiasmo, ma anche con grande rispetto. È un aspetto che voglio sottolineare perché dimostra che è possibile proporre iniziative rivolte a un pubblico giovane e molto numeroso mantenendo un clima sereno e senza creare particolari disagi alla città».

Pagani: “Un test importante per l’ex Seminario”

Per l’Amministrazione, il concerto ha rappresentato anche un’occasione per verificare sul campo le possibilità offerte dall’area.

«Per noi era anche un test importante per l’ex Seminario – prosegue Pagani –. Vedere questo spazio accogliere oltre duemila persone e constatare che l’organizzazione ha funzionato praticamente in ogni suo aspetto rappresenta un’indicazione importante anche in prospettiva futura».

La sindaca evidenzia inoltre il lavoro svolto dalla macchina comunale: «Il Comune ha lavorato mettendo a disposizione dell’organizzazione uffici, competenze e persone, con un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i soggetti impegnati nella gestione della serata».

Da Pagani sono arrivati quindi i ringraziamenti «agli uffici comunali, alla polizia locale, alla protezione civile, ai carabinieri in congedo e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento». Positivo, secondo la sindaca, anche il riscontro del management dell’artista: «E naturalmente grazie ai ragazzi: la risposta migliore è stata vedere un luogo della città così partecipato, vissuto e rispettato».

Sasso: “La serata è stata dei ragazzi”

Sul significato dell’iniziativa interviene anche l’assessora alle Politiche giovanili Lucy Sasso, che ricorda come il progetto sia stato preparato nel corso di diversi mesi.

«Occuparsi di giovani in provincia significa ostinarsi a portare qui le cose che di solito capitano solo altrove – afferma –. Un risultato che arriva da un lavoro cominciato la scorsa estate: il mio ringraziamento va agli uffici comunali che ci lavorano da mesi, ad Andrea e al suo management, e soprattutto a tutti i ragazzi e le ragazze che ieri sera hanno partecipato. La serata è stata loro».

Il futuro del parco dell’ex Seminario

L’esperienza di giovedì sera apre anche il tema dell’utilizzo futuro dell’area. L’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio considera il concerto una conferma delle potenzialità dello spazio.

«Il concerto conferma le potenzialità del Parco dell’ex Seminario come luogo di incontro e partecipazione, capace di accogliere proposte rivolte anche ai più giovani», sottolinea.

L’Amministrazione sta inoltre ragionando su una soluzione che permetta un utilizzo più continuativo dell’area: «Per il futuro del parco stiamo valutando una possibile assegnazione della gestione, individuando una soluzione che consenta di superare alcune difficoltà tecniche dell’area e di valorizzarne gli spazi con continuità».

L’obiettivo, conclude Proserpio, è «costruire prospettive concrete, perché questo luogo possa diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città».

Il concerto di 22Simba si inserisce nel programma di iniziative dell’Amministrazione comunale dedicate alle politiche giovanili e alla valorizzazione del territorio.

19092026