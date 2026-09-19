Città

SARONNO – Un giornale bimestrale da 32 pagine distribuito porta a porta in circa 18 mila copie e, accanto, un pieghevole quindicinale dedicato agli appuntamenti della città. È il nuovo modello scelto dall’Amministrazione per superare l’attuale Saronno 7. A illustrarne ragioni, tempi e contenuti in consiglio comunale è stata l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, intervenuta durante il dibattito sulla mozione presentata da Forza Italia.

Perché finisce il Saronno Sette settimanale

Il punto di partenza, ha spiegato l’assessore, sono le difficoltà economiche dell’attuale editore, Editrice Milanese, legate soprattutto alla raccolta pubblicitaria. “La revisione di Saronno 7 non nasce dalla volontà politica di cancellare una fonte di informazione – ha chiarito Proserpio – nasce da una situazione concreta: l’editore ha comunicato di non essere più nelle condizioni di proseguire la pubblicazione settimanale alle condizioni economiche previste dall’affidamento della scorsa amministrazione”.

Da qui la scelta di cambiare formula. La sperimentazione partirà a ottobre e proseguirà fino a luglio 2027, quando terminerà l’attuale contratto con Editrice Milanese. Sarà questo periodo a permettere all’Amministrazione di valutare il funzionamento del nuovo modello prima della successiva gara per l’affidamento del servizio.

Un bimestrale da 32 pagine e 18 mila copie

La novità più evidente riguarda la periodicità. Al posto del settimanale arriverà un bimestrale pensato soprattutto per gli approfondimenti. Avrà 32 pagine, una tiratura indicativa di circa 18 mila copie e sarà distribuito porta a porta dall’editore.

“L’obiettivo è quello di preservare comunque l’utilità e la bellezza di uno strumento di informazione cartaceo comunale arricchendolo di contenuti”, ha spiegato Proserpio.

L’idea dichiarata dall’assessore è raggiungere anche chi utilizza poco il sito del Comune, i social network e gli altri strumenti digitali.

Il nome del nuovo giornale lo sceglieranno i cittadini

Il nuovo giornale non ha ancora un nome. “Eco della Ciocchina”, comparso nelle linee progettuali, è soltanto una denominazione provvisoria. Il nome definitivo sarà scelto attraverso un sondaggio sui canali comunali.

Proserpio ha inoltre precisato che la storia di Saronno 7 resterà nel patrimonio documentale del Comune, anche se cambieranno formula e impostazione.

ViviSaronno: un quindicinale per eventi e appuntamenti

Accanto al bimestrale arriverà ViviSaronno, un pieghevole quindicinale destinato alle informazioni che hanno bisogno di maggiore tempestività. Conterrà gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione, dalle associazioni e dagli altri soggetti senza finalità di lucro. Sarà distribuito nei punti finora utilizzati per Saronno 7.

L’obiettivo è quindi separare le due funzioni: sul bimestrale gli approfondimenti, sul quindicinale gli eventi e le informazioni legate all’agenda cittadina.

Proserpio: “Non sarà un giornale di propaganda”

Proserpio ha respinto anche l’accusa, emersa durante il dibattito, che il nuovo giornale possa trasformarsi in uno strumento di propaganda.

“Non vogliamo un giornale celebrativo né un bollettino politico: vogliamo strumenti diversi per esigenze diverse”.

Secondo quanto illustrato dall’assessore, il bimestrale ospiterà contenuti sui servizi comunali, sulle iniziative cittadine e sulle realtà culturali e sociali. È previsto inoltre uno spazio più ampio e riconoscibile per i gruppi consiliari.

Il nuovo giornale arriverà porta a porta

A cambiare sarà anche la modalità con cui il giornale raggiungerà i saronnesi. Proserpio ha sottolineato come le attuali 6 mila copie settimanali non venissero sempre ritirate nei punti di distribuzione.

“Il fatto di portarlo porta a porta garantisce una diffusione più ampia. Non tutte le 6.000 copie venivano ritirate”.

Per l’assessore mantenere una pubblicazione settimanale nell’attuale situazione significherebbe continuare con un modello che non risponde più alle modalità con cui oggi circolano le informazioni più immediate.

I costi e la sperimentazione fino al 2027

Un altro punto chiarito in aula riguarda i costi. Il bimestrale continuerà a essere realizzato senza costi per il Comune per stampa e distribuzione. Secondo Proserpio, nell’ambito del contratto già in essere l’Ufficio Cultura ha ottenuto dall’editore una periodicità bimestrale, anziché trimestrale, insieme al nuovo pieghevole quindicinale.

“Nello stesso contratto, senza pagare nulla, riusciamo ad avere uno strumento migliore”, ha sintetizzato l’assessore.

Il riferimento scelto per il nuovo progetto è anche storico. Proserpio ha ricordato il “Città di Saronno” degli anni Novanta, che usciva con periodicità mensile o bimestrale e puntava maggiormente sugli approfondimenti. Una formula che l’Amministrazione vuole reinterpretare con gli strumenti di oggi.

La verifica arriverà nell’estate 2027. “A luglio 2027 avremo una cartina al tornasole di quello che è stato fatto e capiremo se andare avanti o meno”, ha concluso Proserpio.

Saranno quindi i mesi di sperimentazione, la diffusione effettiva del bimestrale e il funzionamento del nuovo sistema composto da carta, pieghevole e canali digitali a determinare quale sarà il futuro dell’informazione comunale di Saronno.

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