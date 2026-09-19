Basket

SARONNO – Ultima fase della preparazione per la Robur Basket Saronno, che oggi torna in campo per un’amichevole particolarmente interessante in vista dell’esordio nel campionato di serie B Interregionale. I roburini saranno ospiti della Sangiorgese Basket, formazione che milita nella categoria superiore, la serie B Nazionale. L’appuntamento è fissato alle 18 al PalaBertelli di via del Campaccio a San Giorgio su Legnano. Per Saronno si tratta dunque di un test probante contro un’avversaria di livello superiore, utile per verificare condizione fisica, automatismi e progressi compiuti durante la preparazione.

La Sangiorgese ha presentato l’incontro come l’ultima amichevole della propria pre-season: anche per i padroni di casa sarà quindi una delle ultime occasioni per mettere a punto i meccanismi di squadra prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Per la Robur questa estate ha portato una novità particolarmente importante: il ripescaggio in serie B Interregionale, che ha consentito ai saronnesi di tornare a misurarsi in questa categoria. La società sta dunque utilizzando le settimane di preparazione per arrivare pronta ad un torneo che si annuncia impegnativo.

Dopo l’amichevole odierna l’attenzione si sposterà definitivamente sul campionato. La serie B Interregionale 2026-2027 della Robur inizierà sabato 26 settembre, con il debutto casalingo contro Nerviano: palla a due alle 21 al PalaRonchi di via Colombo.

Quello con la Sangiorgese rappresenta quindi un banco di prova di rilievo a una settimana esatta dalla prima gara ufficiale della nuova stagione.

(foto archivio)

19092026