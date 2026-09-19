Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Ultimo test di prestagione per la Robur Basket Saronno, che nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto visita alla Sangiorgese per un’amichevole utile a mettere nelle gambe gli ultimi minuti prima dell’inizio del campionato di Serie B Interregionale. Al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano i saronnesi si sono trovati di fronte una formazione di categoria superiore, dunque un banco di prova particolarmente impegnativo. Nelle file dei padroni di casa anche l’ex Robur De Capitani.

Al di là del risultato, per Saronno l’obiettivo era soprattutto proseguire il lavoro sull’amalgama del gruppo, affinare automatismi e rotazioni e concedere spazio a tutti gli uomini a disposizione. Un test probante a una settimana dal debutto in campionato: sabato prossimo la Robur esordirà infatti in casa contro la Nervianese.

La Sangiorgese ha fatto valere fin dalle prime battute il maggiore tasso tecnico e fisico, chiudendo il primo quarto avanti 22-14. Nel secondo periodo i padroni di casa hanno ulteriormente alzato il ritmo, trovando continuità offensiva e andando negli spogliatoi all’intervallo lungo sul 50-29. Saronno ha comunque continuato a giocare la propria partita, sfruttando l’amichevole per provare soluzioni e distribuire minuti. Al termine del terzo quarto il tabellone indicava 74-51 per la Sangiorgese.

Nell’ultima frazione i giovani roburini hanno avuto una buona reazione, riuscendo a recuperare parte dello svantaggio e a rendere meno ampio il divario. La partita si è conclusa sul punteggio di 93-76. Per la Robur si è così chiusa la fase delle amichevoli: da sabato prossimo si inizierà a fare sul serio, con il debutto nella Serie B Interregionale e la sfida alla Nervianese al PalaRonchi di via Colombo.

(foto: una fase del mach)

19092026