Calcio

CISLAGO – Vittoria in rimonta per il Cistellum nella seconda giornata di Coppa Lombardia di Prima categoria. L’altra sera la formazione allenata da Ulisse Razza (foto) ha superato 2-1 il Tradate, al termine di una partita che si era inizialmente messa in salita per i cislaghesi.

Nel primo tempo è infatti il Tradate a trovare il vantaggio, ma il Cistellum non perde compattezza e riesce a reagire prima dell’intervallo. A firmare il gol dell’1-1 è Geron, che rimette in equilibrio l’incontro e consente ai padroni di casa di andare al riposo in parità. Nella ripresa il Cistellum continua a cercare il successo e la rimonta si completa al 75′, quando Maugeri realizza la rete del definitivo 2-1.

«Una bella rimonta, frutto di carattere, determinazione e voglia di portare a casa il risultato», sottolineano dalla società, che esprime soddisfazione per la prova offerta dalla squadra e si complimenta con i giocatori e con mister Razza.

Per il Cistellum arrivano dunque una vittoria e segnali positivi dalla Coppa Lombardia, con Geron e Maugeri protagonisti delle due reti che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del Tradate.

19092026