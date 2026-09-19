Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Attac Saronno, riguardo alla generalizzata esperienza di disagio per la calura estiva e dei collegamenti al tema del Pgt.

Il collasso climatico del pianeta non riguarda più solo il futuro, bensì il nostro presente. Non solo “il pianeta”, ma anche ogni singolo territorio, nessuno escluso. Alcune sue manifestazioni sono già irreversibili: ghiacci, ghiacciai e suoli ghiacciati del pianeta si sciolgono e non si riformeranno più per millenni, continuando a far salire il livello dei mari, sommergendo pianure e città costiere, alterando il regime dei fiumi e le precipitazioni, alternando siccità e alluvioni, mentre il metano rilasciato dal permafrost accelererà il riscaldamento atmosferico: avremo estati e inverni sempre più caldi e incendi boschivi sempre più ampi, senza acqua per spegnerli. I suoli inariditi da arsura e chimica produrranno sempre meno. La vita sarà più difficile e meno gradevole per un numero crescente di abitanti della Terra. Si sa da anni, ma governi, imprese, media e associazioni hanno risposto con irresponsabile inerzia. Perché?

Contano gli interessi di imprese e Stati che estraggono o vivono di combustibili fossili: l’intero tessuto produttivo del pianeta; contano l’ignoranza promossa e diffusa sia tra il pubblico che tra governi, partiti e media e la riluttanza a cambiare abitudini o a rinunciare a veri o presunti comfort; ma conta soprattutto il senso di impotenza che nasce dalla dismisura tra le proprie forze, singole o associate, e quelle dei grandi interessi decisi a mandare avanti i propri business costi quel che costi; si pensi all’assedio dei “data center”. Così si è per lo più ripiegato su mezze misure inefficaci e impopolari nel tentativo di conciliare lotta al cambiamento climatico e stili di vita incompatibili con la salvaguardia del pianeta e la giustizia sociale. Tra queste “mezze misure”, nella nostra città, dobbiamo annoverare il pur lodevole sforzo di “Saronno Civica”, che – nel silenzio generale, per ora, delle altre forze politiche e associative – propone un “piano anti-caldo”, senza che però si incida sui fattori che lo hanno maggiormente favorito. Ci riferiamo all’impermeabilizzazione del suolo, a Saronno elevatissima. Non ce lo aspettiamo di certo dall’ex sindaco Airoldi, che con le decisioni prese dalla sua maggioranza ha contribuito a implementare un Piano di Governo del Territorio che prevede consumo di suolo e aumento di popolazione cittadina, con conseguenze immaginabili su inquinamento dell’aria e scarsa vivibilità. Un pgt che invece andrebbe subito messo in discussione, anche perché dopo oltre dieci anni di vita sarebbe il caso di riscriverlo in modo partecipato con la cittadinanza, partendo proprio dalle pesanti conseguenze sulla vita di tutte e tutti.

Ora il caldo insopportabile e la notizia che sarà sempre peggio fanno prendere un po’ a tutti coscienza della gravità della situazione, ma nessuno osa ancora parlare della necessità di un cambiamento radicale. Che fare, allora? Ad esempio, agire localmente: la nostra azione può raggiungere dei risultati

concreti solo se si agisce in forme condivise, fondate sul reciproco riconoscimento, sul mutuo sostegno e su contatti il più possibile personali basati sulla fiducia, riducendo il peso della comunicazione da remoto, sempre più in mano a pochi signori del danaro, dell’informazione e delle vite di tutti. Occorre aggregare forze attente alla replicabilità di ciò che si fa perché funziona bene solo ciò che è praticabile ovunque. È su questo terreno che si potranno formare nuove comunità: tuttavia ciò che ha disarmato i pochi tentativi di varare politiche all’altezza della gravità della crisi climatica in corso è il fatto che tutte le forze fautrici di regimi autoritari e di misure repressive e antidemocratiche combinano il negazionismo climatico con politiche che additano falsamente la fonte principale dell’insicurezza della vita sempre più precaria di oggi nei profughi e nei migranti: “genti in cammino” contro cui prospettano soluzioni ciniche e spietate: respingimenti e “remigrazione”. Con il procedere del collasso, infatti, una porzione crescente del pianeta diventerà inabitabile e le relative popolazioni dovranno cercare di aprirsi la strada verso regioni e paesi diversi. Dunque, le politiche antimigratorie di oggi non fanno che prepararci alle guerre di sterminio di domani, cominciate in Palestina. Che sono però destinate ad avere ripercussioni anche nei nostri paesi: militarizzazione, repressione del dissenso, istituzionalizzazione del razzismo, come ci ricordano ormai tantissimi studiosi, tra cui Guido Viale, che tante parole ci ha fornito per questo comunicato.

L’alternativa va costruita “dal basso”: il risanamento di ciò che del nostro pianeta resterà – territori e comunità – ha bisogno di attori e di luoghi: che non possono nascere che da collaborazioni di base transnazionali tra comunità e che hanno nei migranti i vettori indispensabili.

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