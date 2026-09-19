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CASTIGLIONE OLONA – Si è conclusa domenica 13 settembre la tradizionale Festa di San Nicola, appuntamento che ha animato dal 9 al 13 settembre il rione Madonna in Campagna a Castiglione Olona. Cinque giorni dedicati alla festa, alla condivisione e alla partecipazione della comunità.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Castiglione Olona, la Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, le realtà commerciali locali e l’Associazione Borgo Antico.

La festa ha coinvolto il territorio con una partecipazione che ha permesso di mantenere viva una tradizione particolarmente sentita dalla comunità castiglionese.

Al termine dell’iniziativa è arrivato il ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno partecipato e a quanti hanno contribuito alla sua organizzazione, mettendo a disposizione tempo, energie e professionalità. Un riconoscimento è stato rivolto anche alle attività del territorio e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile la manifestazione.

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