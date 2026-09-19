Cislago, da lunedì 21 settembre riparte la mensa alla primaria Mazzini: nuovo gestore per il servizio
19 Settembre 2026
CISLAGO – Ripartirà lunedì 21 settembre il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria “Mazzini” di piazza Toti a Cislago. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, in vista della ripresa della giornata scolastica a tempo pieno. Con il nuovo anno scolastico cambia anche il gestore della mensa. Il servizio è stato affidato a Dussmann Service, società specializzata nella ristorazione, che si occuperà della refezione destinata agli alunni della primaria.
Le famiglie possono già consultare sul sito del Comune di Cislago il menù autunnale previsto per la mensa scolastica.
Nei prossimi giorni sarà inoltre attivato il portale dedicato di Dussmann, attraverso il quale i genitori potranno trovare le informazioni e accedere ai servizi relativi alla refezione scolastica. Il servizio prenderà dunque il via il 21 settembre, in concomitanza con il ritorno all’orario scolastico a tempo pieno.
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(foto archivio)
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