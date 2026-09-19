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La mattina si va di corsa, e il trucco fin troppo spesso è solo un incastro tra le cose da fare. Lo sistemiamo in fretta, tra un caffè e la porta di casa, con il sospetto di aver trascurato qualcosa. Eppure allo specchio vorremmo comunque ritrovarci, sentirci curate anche nei giorni in cui il tempo manca del tutto .

Questo accadeva prima della nascita della collezione make-up di EspressOh. Pochi prodotti, studiati per fare più cose, così da comporre un look definito nell’arco di una pausa caffè. Il nome non è un vezzo: veloce, ma buono, proprio come un espresso al bar.

Espressoh e il make-up che si prepara in tre gesti

La collezione segue il ritmo con cui davvero ci trucchiamo: prima il viso, poi gli occhi, infine le labbra. Tre momenti, pochi gesti, senza dover sovrapporre una fila di prodotti diversi uno dopo l’altro. L’idea dell’ espresso makeup , un “trucco veloce come un espresso”, viene quindi realizzata attraverso dei prodotti che coprono più funzioni e accorciano il tempo davanti allo specchio.

Il richiamo al caffè torna anche nell’ordine dei passaggi. La sequenza è pensata per accompagnarci dalla base della pelle fino alla bocca in modo lineare, un prodotto dopo l’altro, senza tornare indietro a correggere o a stratificare. Per chi la mattina dispone di cinque minuti e non di venti, questa organizzazione cambia le cose, perché elimina l’indecisione e i passaggi che di solito rallentano tutto. Un modo, anche, per ricominciare a vivere le mattine con più calma.

Un prodotto, più funzioni: la logica dietro To gOh Lips & Cheeks

To gOh Lips & Cheeks, tinta 2-in-1 ricca e pigmentata per guance e labbra, è l’esempio che racconta meglio questa impostazione. Una sola texture cremosa, che passa dagli zigomi alla bocca con lo stesso gesto, senza cambiare prodotto e senza dover armonizzare due tonalità diverse. Il colore risulta coordinato tra viso e labbra in automatico, un effetto uniforme che di norma richiede un blush e un rossetto scelti apposta per stare bene insieme.

La formula è ricca e pigmentata, si stende con un tocco e si sfuma in pochi secondi. Il finish è soft matte, mai appiccicoso, e resiste a lungo nell’arco della giornata. Dentro c’è l’olio di semi di caffè, insieme alla fragranza al caffè che accompagna tutta la linea ed è diventata un tratto riconoscibile del marchio.

Merita attenzione anche la confezione, un chicco di caffè in metallo lucido con anello per agganciarlo alle chiavi o alla borsa, e uno specchietto interno per i ritocchi quando siamo fuori.

EspressOh, come sono organizzate le categorie della collezione

La proposta è divisa in blocchi che rispecchiano il modo in cui pensiamo al trucco, zona per zona. Complexion raccoglie tutto ciò che riguarda la base e il viso. In Eyes troviamo mascara, matite, eyeliner. Lips riunisce rossetti, matite e balsami.

Oltre a queste categorie ci sono gli Special Sets, confezioni che mettono insieme due o più referenze, spesso a un prezzo più conveniente rispetto all’acquisto dei singoli pezzi.

Se la nostra routine di trucco è già collaudata, possiamo cercare solo il prodotto che ci manca e aggiungerlo, o in alternativa possiamo provare qualcosa di nuovo con i set, che hanno una base già composta.

Formule leggere pensate per applicazioni veloci

Quando un prodotto è veloce da usare? Consideriamo le texture, le formule innovative che si sciolgono al contatto con la pelle e che si stendono con i polpastrelli in un attimo, spesso senza bisogno di pennelli e senza troppe stratificazioni. Un blush in crema si picchietta sugli zigomi e si distribuisce con il calore delle dita, un uso ben più veloce rispetto alla cipria, che richiede più tempo, strumenti e una mano più esperta per un risultato uniforme.

Le formule leggere hanno un secondo vantaggio, oltre alla velocità. Restano sulla pelle senza coprirla del tutto, lasciandola visibile e luminosa invece di appiattirla sotto uno strato spesso di prodotto. Una filosofia di leggerezza che il marchio ha già sposato da tempo, e che ben si sposa con chi da tempo è ormai fan del make up minimal chic .

EspressOh e il bilancio tra velocità e risultato

Ogni volta che si riducono i passaggi torna lo stesso dubbio, la paura di avere un trucco abbozzato. La collezione smentisce qualsiasi timore, perché le formule sono pigmentate, i materiali selezionati, le texture studiate per rendere al primo tocco, così che pochi prodotti bastino a ottenere un finish curato. E che naturalmente dura per l’intera giornata.

C’è poi una coerenza di fondo a fare da fil rouge per l’intera proposta. Il made in Italy, l’attenzione alla sostenibilità con le confezioni ricaricabili, l’idea di un trucco essenziale che parte dal togliere invece che dall’aggiungere. Così possiamo riscoprire il piacere di uscire di casa con un make-up che ci valorizza, ma ottenuto in molti meno minuti rispetto al solito.