Calcio

SARONNO – Per Danilo Tricarico sarà quasi un derby personale. Domenica il suo Fbc Saronno affronterà la Barona, formazione milanese del quartiere nel quale l’allenatore degli amaretti è cresciuto e ha vissuto sino ai 30 anni. Una sfida dunque particolare per il tecnico, ma soprattutto un appuntamento importante per il Saronno, reduce dal successo nel derby di Coppa Italia contro la Caronnese. Fischio d’inizio alle 15.30 a Gallarate, dove gli amaretti giocheranno formalmente in casa poiché lo stadio Colombo Gianetti di Saronno è tuttora indisponibile. Sul terreno di gioco saronnese sono in corso i lavori di rigenerazione del manto erboso, resi necessari dopo le conseguenze del grande caldo estivo.

Tricarico: “La Barona la conosco bene”

Per Tricarico la sfida avrà anche un sapore particolare, considerato il suo legame personale con la zona dalla quale arriva l’avversaria.

«Li conosco bene, sono cresciuto in Barona fino a 30 anni» racconta l’allenatore del Saronno, che sa dunque cosa attendersi dalla formazione milanese.

Il tecnico mette soprattutto in guardia sulle caratteristiche degli avversari: «Sono una squadra arcigna, che si difende compatta». Un tipo di partita nella quale potrebbe essere importante evitare che il passare dei minuti renda sempre più difficile trovare spazi: «Sarà fondamentale sbloccare la partita il prima possibile».

Due assenze per gli amaretti

Sul fronte della formazione, Tricarico potrà contare praticamente sull’intero gruppo, con due eccezioni: non saranno disponibili Lofoco, espulso, e Sardo, squalificato.

Il Saronno arriva all’appuntamento con la volontà di dare continuità soprattutto alla bella prestazione offerta mercoledì sera in Coppa Italia. Sul campo di Caronno Pertusella gli amaretti hanno infatti battuto 4-2 la Caronnese, con le reti di Giudici nel primo tempo e, nella ripresa, Ientile, Candido e Malvestio. Un successo importante anche per la classifica del girone di Coppa, nel quale Saronno e Rhodense sono a 3 punti e la Caronnese è ancora ferma a zero.

In campionato, invece, l’avvio era stato decisamente meno soddisfacente: alla prima giornata il Saronno aveva incassato una pesante sconfitta proprio contro la Caronnese. Il derby di Coppa di mercoledì ha quindi rappresentato un’immediata occasione di riscatto e ora l’obiettivo è trasferire anche in campionato i segnali positivi emersi nell’impegno infrasettimanale.

Domenica a Gallarate arriverà una Barona che, secondo Tricarico, farà della compattezza una delle proprie armi. Per gli amaretti la ricetta indicata dall’allenatore è dunque chiara: cercare il vantaggio rapidamente e provare a indirizzare la gara prima che gli avversari riescano a chiudere gli spazi.

19092026