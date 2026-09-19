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SARONNO – Lavori di manutenzione programmata sulla rete Ferrovienord e conseguenti modifiche alla circolazione ferroviaria. Sino al 30 ottobre 2026 sono previsti interventi notturni lungo la tratta compresa fra Saronno e Castellanza. I cantieri sono attivi nelle notti tra lunedì e martedì e tra venerdì e sabato dei giorni feriali, nella fascia oraria compresa fra le 23 e le 4.30. Durante lo svolgimento dei lavori il servizio ferroviario subirà alcune variazioni, con treni sostituiti da autobus, cancellazioni e modifiche di percorso.

Ad essere interessati saranno in particolare i collegamenti delle linee Milano-Malpensa-Gallarate e S50 Malpensa Aeroporto T2-Biasca/Mendrisio/Bellinzona.

Per quanto riguarda alcuni collegamenti del mattino, nelle giornate del 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 settembre e del 3, 4, 5, 10, 11 e 12 dicembre, i treni RE 2914 e RE 2916, con partenza da Milano Centrale rispettivamente alle 4.55 e alle 5.25, saranno sostituiti da autobus nella tratta fra Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi.

Modifiche sono previste anche nelle ore serali. Il 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 settembre e il 2, 3, 4, 9, 10 e 11 dicembre, i treni RE 2985, RE 2987 e RE 2989, in viaggio da Gallarate verso Milano Centrale, termineranno la propria corsa a Milano Porta Garibaldi.

Per i viaggiatori, soprattutto quelli che utilizzano i collegamenti nelle prime ore del mattino o in tarda serata, sarà dunque opportuno verificare preventivamente le variazioni previste nelle singole giornate.

19092026