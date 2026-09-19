Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 18 settembre, ci sono il successo del concerto di 22Simba al parco dell’ex Seminario, l’appuntamento di Futuro Nazionale in piazza Avis e la segnalazione di sospetti casi di Dengue alle porte del Saronnese.

22Simba ha conquistato Saronno con un’ora e mezza di musica senza sosta al parco dell’ex Seminario. La serata ha richiamato soprattutto giovani e giovanissimi e ha rappresentato il momento centrale della presentazione in anteprima del nuovo progetto dell’artista.

Nuova incursione, infine, allo stadio comunale Colombo Gianetti di via Biffi. Nella notte qualcuno ha scavalcato la recinzione e ha preso di mira un furgone parcheggiato davanti agli spogliatoi, danneggiando gravemente il cofano e rompendo un finestrino per riuscire ad aprirlo dall’interno. Alla fine è stata rubata la batteria del mezzo. Si tratta della terza incursione nello stadio nel giro di poche settimane.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato a Futuro Nazionale, che sabato 19 settembre sarà presente con un gazebo in piazza Avis a Saronno per incontrare i cittadini e parlare di politica locale e nazionale. L’iniziativa è stata presentata dagli organizzatori come uno spazio di confronto diretto con i saronnesi.

Completa la classifica la notizia dei due sospetti casi di Dengue segnalati a Garbagnate Milanese, alle porte del Saronnese. Dopo la comunicazione di Ats, il Comune ha predisposto interventi straordinari di disinfestazione e ulteriori operazioni di prevenzione e controllo. Si tratta, al momento, di casi sospetti e non di diagnosi confermate.

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