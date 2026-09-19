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SARONNO – Sabato 19 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata prevalentemente poco nuvolosa, senza precipitazioni. Dopo le nubi e le deboli piogge degli ultimi giorni, il cielo tenderà quindi a schiarirsi ulteriormente. La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mentre la minima sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il miglioramento sarà favorito dall’aumento della pressione, che porterà a un progressivo diradamento della nuvolosità. Le condizioni resteranno asciutte durante la giornata e le schiarite diventeranno più ampie soprattutto verso sera. Il clima sarà inoltre leggermente più mite rispetto alle giornate precedenti, con valori massimi fino a 26 gradi.

In Lombardia la nuvolosità sarà comunque variabile a seconda delle zone. Sulle basse pianure occidentali e orientali e sulle Prealpi occidentali si alterneranno nubi sparse e schiarite, con un ulteriore rasserenamento in serata. Situazione simile sulle pedemontane, sulle alte pianure e sulle Prealpi orientali, mentre sulle Orobie gli addensamenti potranno risultare più compatti nel pomeriggio. Sulle Alpi Retiche il tempo sarà variabile, con maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. Non sono previste precipitazioni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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