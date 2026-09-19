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SARONNO – Sono complessivamente 792 le segnalazioni di episodi odorigeni raccolte dal 26 marzo al 31 luglio dal “Puzzometro” del Comitato Aria Pulita, fra Saronno, Caronno Pertusella e le aree limitrofe. Dopo oltre quattro mesi di monitoraggio partecipato, il Comitato traccia un primo bilancio della serie storica, evidenziando soprattutto la frequenza degli episodi di forte intensità, alcuni picchi concentrati in singole giornate e la marcata differenza fra giorni feriali e fine settimana.

Il sistema era stato avviato alla fine di marzo per raccogliere in maniera omogenea le segnalazioni dei residenti, registrando giorno, ora, durata, intensità, descrizione dell’odore e localizzazione. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era costruire una serie storica che potesse successivamente essere confrontata anche con i dati meteorologici.

Da aprile a luglio, circa tre segnalazioni su quattro di intensità 4 o 5

Il primo mese completo di monitoraggio, aprile, aveva fatto registrare 288 segnalazioni, provenienti da 94 cittadini e distribuite in 151 localizzazioni. Il 70,8% degli episodi era stato classificato con intensità 4 o 5, corrispondenti a “forte” o “insopportabile”.

A maggio le segnalazioni sono state 199, con un’intensità media di 4,03 su 5 e il 75,4% dei casi nelle classi 4 e 5. A giugno sono scese a 167, ma con un’intensità media ancora superiore, 4,11, e con l’82% degli episodi nelle due categorie più elevate.

A luglio sono state infine raccolte 135 segnalazioni: 101, pari al 74,8%, hanno avuto intensità 4 o 5.

Nel complesso, dunque, nei quattro mesi completi compresi fra aprile e luglio circa tre segnalazioni su quattro hanno descritto episodi percepiti come forti o molto forti.

“Dopo alcuni mesi di raccolta dati, il punto interessante non è più la singola segnalazione ma ciò che continua a ripetersi nel tempo – osserva Davide Pasini, portavoce del Comitato Aria Pulita – L’intensità degli episodi rimane elevata, si ripresentano giornate con numerose segnalazioni e soprattutto continua a emergere una marcata differenza tra giorni feriali e fine settimana”.

Pasini precisa però i limiti delle conclusioni che possono essere tratte: “Sono elementi che non permettono di individuare una sorgente, ma che meritano di essere approfonditi mettendo in relazione le segnalazioni con meteorologia e condizioni operative delle attività presenti sul territorio”.

Quattro giornate con picchi di segnalazioni

Un altro elemento messo in evidenza dal Comitato riguarda la concentrazione degli episodi in alcune giornate.

Il 28 aprile furono raccolte 53 segnalazioni in un solo giorno, un dato superiore di oltre tre deviazioni standard rispetto alla media mensile. Il 4 maggio ne arrivarono 32, l’8 giugno 28 e il 1 luglio 29.

Proprio il dato del 1 luglio viene considerato particolarmente significativo: le 29 segnalazioni provenivano da 24 cittadini differenti, con un’intensità media indicata in 4,31 su 5.

Per quattro mesi consecutivi, quindi, è stata registrata almeno una giornata caratterizzata da un picco chiaramente individuabile. Per il Comitato si tratta di un elemento da confrontare con orari, vento, stabilità atmosferica ed eventuali condizioni operative delle attività presenti nell’area.

Molte più segnalazioni nei giorni feriali

La differenza fra giorni lavorativi e weekend è un’altra caratteristica che, secondo il Comitato, si è ripetuta nel corso dei mesi.

Ad aprile la media era di 12,7 segnalazioni giornaliere nei feriali contro 1,1 nel weekend, con un rapporto di 11,5 a 1; nelle domeniche del mese non era stata registrata alcuna segnalazione.

A maggio il rapporto feriali-weekend è salito a 13,1, mentre a giugno si è attestato a 7,2. Nella prima metà di luglio era ancora pari a 10,2.

Uno schema che, secondo Aria Pulita, merita di essere approfondito attraverso il monitoraggio ufficiale, senza che i dati raccolti autonomamente possano da soli consentire di stabilirne le cause.

Le segnalazioni si spostano fra Saronno e Caronno

Anche la distribuzione geografica è cambiata nel corso del periodo osservato. Ad aprile Caronno Pertusella risultava maggiormente rappresentata e presentava un’intensità media di 4,11, contro 3,81 a Saronno.

A maggio sono state invece registrate 106 segnalazioni a Saronno e 86 a Caronno. A giugno la situazione si è nuovamente invertita, con 94 segnalazioni a Caronno e 70 a Saronno. Nel dataset completo di luglio figurano invece 93 segnalazioni a Saronno, 40 a Caronno e 2 a Solaro.

Fra le localizzazioni saronnesi, via Piave continua a ricorrere con particolare frequenza: risultava già fra gli indirizzi maggiormente segnalati a maggio, era cresciuta a giugno ed è rimasta molto presente anche a luglio. A Caronno Pertusella ricorrono invece, in periodi diversi, le zone di via Meucci, via Archimede, via Kennedy e delle strade limitrofe.

“Pesce marcio” resta la descrizione più frequente

Una certa continuità emerge anche dalle descrizioni fornite dai cittadini. A maggio il 61,3% delle segnalazioni indicava “pesce marcio”; a giugno la percentuale era del 58,7%. Nella prima metà di luglio la stessa descrizione rimaneva prevalente con il 52,7%, mentre aumentavano le indicazioni “chimico/industriale” e i riferimenti a odore di bruciato o fumo.

Il Comitato sottolinea che si tratta esclusivamente di descrizioni olfattive fornite dai cittadini e non dell’identificazione chimica di sostanze presenti nell’aria. La loro ricorrenza viene considerata comunque un dato da mettere in relazione con gli altri elementi raccolti.

Il Puzzometro arriva nei quartieri

Dopo questa prima fase, il Comitato Aria Pulita intende ora allargare la partecipazione. Nei quartieri interessati e nelle zone limitrofe è iniziata la distribuzione di un nuovo volantino, realizzato insieme a Legambiente Saronno, con lo slogan “Senti puzza anche tu? Non sei il solo!!”.

Sul materiale informativo sono presenti due QR code: uno consente di accedere al gruppo WhatsApp del Comitato e l’altro direttamente al Puzzometro per effettuare una segnalazione.

L’obiettivo è aumentare non soltanto il numero delle registrazioni, ma anche la distribuzione territoriale dei partecipanti.

Il Comitato ribadisce infine un aspetto fondamentale: il Puzzometro è uno strumento volontario di monitoraggio partecipato e non sostituisce gli accertamenti degli enti competenti. Inoltre, uno stesso cittadino può effettuare più segnalazioni e i dati raccolti non costituiscono quindi un campione statisticamente indipendente.

Per Aria Pulita, tuttavia, le 792 segnalazioni raccolte in poco più di quattro mesi consentono ormai di porre alcuni interrogativi da approfondire sul piano tecnico: le ragioni della persistente intensità degli episodi, la ricorrenza dei picchi, il forte divario fra giorni lavorativi e weekend e lo spostamento nel tempo delle segnalazioni fra Saronno e Caronno Pertusella.

19092026