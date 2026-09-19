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SARONNO – Un esame importante, il primo vero banco di prova, superato a pieni voti. Il grande concerto di 22simba ha dimostrato che l’area spettacoli realizzata nel parco dell’ex Seminario di via Varese può davvero ospitare eventi di richiamo, offrendo spazi adeguati per il pubblico e per gli organizzatori.

La trasformazione del parco, voluta dalla precedente Amministrazione Airoldi, aveva suscitato all’epoca discussioni, perplessità e un acceso confronto politico, anche per i costi dell’intervento. L’altra sera, però, per la prima volta la struttura è stata utilizzata per un appuntamento delle dimensioni per le quali era stata pensata. E il risultato è stato decisamente positivo.

Il primo vero test con duemila spettatori

L’occasione è stata l’anteprima di “Miria”, il nuovo album che il rapper saronnese 22simba ha voluto presentare proprio nella sua città.

Il Comune ha messo a disposizione parco e palco e la risposta del pubblico aveva già fornito un’indicazione delle dimensioni dell’evento: i 2.000 biglietti-invito gratuiti disponibili online erano andati esauriti in appena quindici minuti.

Già nel primo pomeriggio di giovedì oltre duecento giovani e giovanissimi erano in attesa davanti all’ingresso. Una situazione gestita ordinatamente, tanto che non si è reso necessario procedere alla chiusura delle strade vicine inizialmente prevista.

Vialetti, verde e illuminazione: il parco funziona

Alle 18.30, con l’apertura dei cancelli, è arrivata anche la verifica pratica degli spazi interni.

I vialetti pedonali hanno consentito di muoversi agevolmente nell’area, il verde si presentava ben tenuto e le panchine hanno offerto ulteriori spazi per la sosta. Positivo anche il giudizio sull’illuminazione, risultata adeguata alle esigenze della serata.

Elementi magari secondari rispetto al concerto vero e proprio, ma fondamentali quando uno spazio pubblico deve accogliere contemporaneamente migliaia di persone.

Palco e arena all’altezza di un grande concerto

Il cuore dell’intervento realizzato negli anni scorsi era naturalmente costituito dal palco con la relativa arena. Ed era soprattutto su questo aspetto che il concerto rappresentava una prova importante.

Anche qui il responso è stato positivo. L’allestimento ha consentito di realizzare uno spettacolo di dimensioni decisamente superiori rispetto ai normali appuntamenti cittadini e la cornice del parco si è dimostrata adatta a un evento che, per richiamo di pubblico e organizzazione, a Saronno non si vedeva da tempo.

Food truck, servizi igienici e merchandising

Promossi anche gli spazi complementari. In un angolo del parco è stata organizzata la zona ristoro con i food truck, mentre vicino all’ingresso è stato aperto l’edificio che ospita i servizi igienici.

Nella stessa zona ha trovato posto anche lo stand dedicato ai gadget di 22simba. Nel complesso, dunque, non soltanto un palco e uno spazio per assistere allo spettacolo, ma una serie di servizi che hanno contribuito a rendere l’area funzionale per una permanenza di diverse ore.

Viabilità e ordine pubblico: nessun problema

Un altro degli interrogativi riguardava inevitabilmente l’impatto di duemila persone sulla zona circostante. Anche sotto questo profilo la serata è trascorsa senza particolari problemi.

Non si sono registrate criticità di ordine pubblico né particolari disagi per la circolazione, al punto che alcune delle chiusure viabilistiche ipotizzate non si sono rese necessarie.

Il concerto si è inoltre concluso alle 22.30, limitando così anche l’impatto acustico per chi abita nelle vicinanze. A completare un quadro particolarmente favorevole ha contribuito una serata gradevole anche dal punto di vista climatico.

Pagani: “Uno spazio adeguato e molto accogliente”

A seguire l’evento, nelle vesti di padrona di casa dell’area comunale, c’era anche la sindaca Ilaria Pagani, che al termine non ha nascosto la propria soddisfazione.

«Grande professionalità da parte di chi ha organizzato questa iniziativa, bravissimi. Ma i complimenti vanno estesi anche a tutto il nostro staff che, per quanto di competenza, ha fatto egregiamente la propria parte».

La sindaca guarda già alle possibilità future: «Direi, una bellissima serata in uno spazio che si è dimostrato perfettamente adeguato e molto accogliente, e che vogliamo sfruttare così anche in futuro».

Ora la sfida è farlo vivere

Il concerto era un evento privato ospitato in uno spazio comunale, ma ha consentito soprattutto di verificare sul campo le potenzialità di una struttura che finora non aveva ancora affrontato una prova di queste dimensioni.

Il risultato sembra avere sciolto molti dei dubbi sulla funzionalità dell’area: accessi, arena, palco, illuminazione, verde, servizi, ristoro e gestione del pubblico hanno funzionato insieme senza particolari criticità.

Adesso, dopo una “prima volta” difficilmente migliorabile, la sfida sarà dare continuità all’utilizzo dell’area. In Municipio c’è soddisfazione e soprattutto la disponibilità ad accogliere nuove proposte: il parco dell’ex Seminario ha dimostrato di poter ospitare un grande evento. Ora si attendono i prossimi.

19092026