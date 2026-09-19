Saronno, potature dei bagolari in via Roma: lavori tra via Miola e via Parini, qualche rallentamento
19 Settembre 2026
SARONNO – Sono in corso in questi giorni gli interventi di potatura dei bagolari di via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Miola e quello con via Parini. Le operazioni comportano alcune temporanee modifiche alla circolazione per consentire agli addetti di lavorare in sicurezza.
Questa mattina il cantiere si è concentrato in particolare nella zona di via Roma più vicina alla rotatoria con via Miola. Durante le operazioni il transito è stato consentito soltanto in direzione del centro cittadino, con inevitabili rallentamenti per gli automobilisti in transito.
Gli interventi stanno interessando i bagolari che caratterizzano questo tratto di via Roma e proseguiranno secondo il programma predisposto per completare la manutenzione delle alberature.
Le potature rientrano in un più ampio piano del Comune di Saronno dedicato alla manutenzione del verde cittadino, che comprende interventi sulle alberature e sulle diverse aree verdi della città.
Agli automobilisti che percorrono la zona viene dunque richiesta un po’ di attenzione in più in presenza del cantiere e degli operatori impegnati nei lavori.
19092026