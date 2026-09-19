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SARONNO – Dopo oltre un anno di chiusura ha riaperto uno dei locali storici della movida saronnese. Da ieri sera è infatti nuovamente operativo il Pigreco di piazza Libertà, che riparte con una nuova gestione, locali rinnovati e un progetto che punta a mantenere lo spirito del passato introducendo anche alcune novità.

La riapertura di questi giorni rappresenta una prima ripartenza, mentre l’inaugurazione ufficiale è prevista nel mese di ottobre. Nel lungo periodo di chiusura gli spazi interni sono stati ristrutturati e riorganizzati, riuscendo anche a ricavare maggiore spazio per la clientela.

Il locale riparte con il nome di Pigreco2. L’intenzione dei nuovi gestori è quella di conservare l’impostazione che negli anni aveva reso il Pigreco un punto di riferimento per la vita serale nel cuore di Saronno, affiancandole però una nuova anima da sport bar.

All’interno sono stati infatti installati due schermi sui quali verranno trasmesse partite di calcio e altri eventi sportivi, offrendo così un’ulteriore occasione di ritrovo, in particolare in occasione dei principali appuntamenti dello sport.

A rendere possibile il ritorno del Pigreco sono stati tre soci, Fabrizio Francescut, Gianpiero Pelle e Aiman Farag, che hanno deciso di investire nel progetto e riportare in attività il locale affacciato su piazza Libertà.

Per il centro di Saronno si tratta dunque del ritorno di un’insegna molto conosciuta, dopo oltre un anno di stop. L’attività è già ripartita da ieri sera, mentre per ottobre è atteso il vero e proprio taglio del nastro che presenterà ufficialmente alla città il nuovo Pigreco2.

(foto: soci e staff del nuovo Pigreco)

19092026