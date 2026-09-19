Softball

BOLLATE – È arrivato il momento decisivo della stagione per il Quick Mill Bollate. Oggi prendono il via le Italian Softball Series 2026, la finale scudetto che vedrà le altomilanesi affrontare l’Italposa Forlì al meglio delle cinque partite.

Mkf Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella saranno invece spettatrici dell’ultimo atto del campionato. Proprio Forlì, domenica scorsa, ha conquistato l’accesso alla finale eliminando le saronnesi in gara 5 di semifinale.

Il Quick Mill si presenta all’appuntamento forte di una regular season dominata e con l’obiettivo di completare il percorso conquistando il titolo italiano. La serie inizierà oggi sul diamante delle romagnole: gara 1 è prevista alle 17 e sarà seguita da gara 2. Nel fine settimana successivo la sfida si trasferirà invece sul campo di Bollate per le successive partite della serie.

Sulla carta si prospetta una finale equilibrata, nella quale non manca anche un significativo “pizzico” di Saronno. Sulla panchina del Quick Mill c’è infatti Eduardo Arocha, ex Saronno, mentre dal club della città degli amaretti provengono anche Giulia Longhi (foto, con la maglia dell’Italia) e Uxua Modrego, oggi punti di forza della formazione bollatese.

Un legame con Saronno si ritrova anche dall’altra parte. Nell’Italposa gioca infatti Laura Vigna, già protagonista in passato con la maglia saronnese e apparsa in eccellente condizione proprio nella semifinale contro l’Mkf. Per il Quick Mill Bollate comincia dunque oggi l’ultimo e più importante capitolo della stagione: cinque partite al massimo per provare a trasformare l’ottimo cammino compiuto sinora nella conquista dello scudetto.

19092026