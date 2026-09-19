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SARONNO – Ricostruire attraverso gli atti l’intero percorso dei terreni contaminati provenienti dai cantieri di Pedemontana e conferiti a un’azienda situata nel territorio comunale di Saronno. È quanto chiede Obiettivo Saronno, lista civica di minoranza rappresentata in consiglio comunale da Novella Ciceroni (foto), con un’interrogazione presentata all’Amministrazione comunale dopo che la vicenda aveva suscitato attenzione e preoccupazione nelle scorse settimane.

“Quando si parla di ambiente e gestione dei rifiuti, la trasparenza dovrebbe essere sempre garantita”, premette Obiettivo Saronno, spiegando che l’iniziativa consiliare punta ad ottenere informazioni documentate sulle modalità con cui sono stati gestiti i materiali.

“Ricostruire tutto il percorso”

Per la lista civica non è sufficiente conoscere l’avvenuta rimozione dei materiali. “Non si tratta soltanto di sapere se i rifiuti siano stati rimossi. È importante poter ricostruire tutto il loro percorso”, sottolinea Obiettivo Saronno.

L’interrogazione chiede quindi di chiarire chi abbia preso in carico i materiali, come siano stati classificati, chi abbia provveduto al trasporto, dove siano stati conferiti e quale sia stata la loro destinazione finale.

“L’obiettivo è molto concreto: capire, attraverso gli atti, che cosa è stato fatto e come sono stati gestiti materiali e rifiuti”, precisa la lista.

Obiettivo Saronno: “Servono gli atti”

Il punto centrale dell’iniziativa riguarda la possibilità di verificare documentalmente tutti i passaggi. Secondo Obiettivo Saronno, infatti, queste informazioni “devono poter essere verificate attraverso la formalità degli atti senza affidarsi soltanto a comunicazioni generiche o rassicurazioni”.

La lista precisa comunque di non voler anticipare giudizi o attribuire responsabilità: “L’interrogazione nasce dalla volontà di ottenere chiarezza e trasparenza, senza puntare il dito contro qualcuno e senza anticipare conclusioni che spetteranno eventualmente agli organi competenti”.

“Se tutto è stato gestito correttamente, i documenti dovrebbero dimostrarlo”

Obiettivo Saronno riassume così la propria posizione: “Se tutto è stato gestito correttamente, i documenti dovrebbero poterlo dimostrare”. La disponibilità degli atti, secondo la lista, consentirebbe quindi di ricostruire quanto accaduto e allo stesso tempo di fugare eventuali dubbi sorti attorno alla vicenda.

Diverso sarebbe il quadro nel caso in cui dalla documentazione emergessero elementi non chiari: “Se invece dovessero emergere incongruenze o passaggi non sufficientemente documentati, sarà necessario capire che cosa sia accaduto e, eventualmente, chi dovrà occuparsene nelle sedi appropriate”.

La richiesta all’Amministrazione

Da qui la richiesta conclusiva rivolta al Comune: una risposta “chiara, puntuale e documentata” all’interrogazione e la possibilità di verificare attraverso gli atti tutti i passaggi relativi alla gestione dei materiali provenienti dai cantieri Pedemontana.

“Sulla gestione dei rifiuti la possibilità di ricostruire ogni passaggio non è un optional – conclude Obiettivo Saronno – ma garanzia di correttezza e di tutela dell’ambiente”.

19092026