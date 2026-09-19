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SARONNO – Una raccolta firme per chiedere “un trasporto ferroviario più efficiente, trasparente e vicino ai pendolari”. L’appuntamento è per domenica 20 settembre, dalle 15 alle 19, in piazza Libertà a Saronno, dove sarà allestito un punto per la sottoscrizione dell’iniziativa promossa anche dal Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno e che ha trovato l’adesione di diverse realtà politiche del territorio.

L’iniziativa punta dunque a riportare al centro dell’attenzione la situazione del trasporto ferroviario e le esigenze di chi utilizza quotidianamente i treni, un tema particolarmente sentito a Saronno proprio per il ruolo strategico della stazione cittadina, importante nodo della rete ferroviaria lombarda.

La mobilitazione ha trovato seguito anche fra diverse sigle politiche, che saranno presenti all’appuntamento. Nella locandina dell’iniziativa compaiono, accanto al Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno, I Lombardi Corrono – Trenord, Tu@ Saronno Citizen 2.0, Ora! Lombardia, Azione Varese e Giovani Democratici Saronno.

Un’adesione trasversale, dunque, attorno a un argomento che riguarda direttamente migliaia di viaggiatori e che gli organizzatori intendono affrontare partendo proprio dalle esperienze e dalle richieste dei pendolari.

Una raccolta firme nel cuore della città

La scelta è stata quella di organizzare la raccolta nel centro di Saronno e in una fascia oraria ampia: il banchetto sarà presente domenica dalle 15 alle 19 in piazza Libertà. I cittadini potranno avvicinarsi per conoscere l’iniziativa e sottoscriverla.

Il messaggio scelto per accompagnare la mobilitazione sintetizza gli obiettivi indicati dai promotori: chiedere un sistema ferroviario “più efficiente, trasparente e vicino ai pendolari”. Tre parole che richiamano altrettanti aspetti del servizio: la necessità di garantire collegamenti affidabili ed efficienti, quella di assicurare informazioni chiare agli utenti e, infine, l’esigenza di mantenere un confronto con chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico.

Saronno e il tema dei collegamenti ferroviari

A Saronno la questione assume una rilevanza particolare per le caratteristiche stesse della città e della sua stazione, punto di riferimento non soltanto per i residenti ma anche per numerosi viaggiatori provenienti dai comuni del circondario. Proprio nelle ultime settimane non sono mancate, inoltre, segnalazioni da parte degli utenti riguardo alle condizioni e all’accessibilità della stazione cittadina, con particolare riferimento alle scale mobili e ad alcuni accessi ai binari.

La raccolta firme di domenica rappresenterà quindi anche una nuova occasione per riportare pubblicamente l’attenzione sulle esigenze dei viaggiatori e sul funzionamento del sistema ferroviario che gravita attorno al nodo saronnese.

L’appuntamento è domenica 20 settembre, dalle 15 alle 19, in piazza Libertà a Saronno.

19092026