Cronaca

UBOLDO – Cresce l’attenzione a Uboldo dopo alcune segnalazioni relative alla presenza di ladri in azione anche in pieno giorno, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di abitazioni private. Del caso si sta discutendo anche sui social, dove i residenti si stanno scambiando informazioni e invitano alla prudenza. A quanto riferito dai cittadini, due individui sarebbero stati immortalati in almeno un paio di occasioni mentre si avvicinavano ad abitazioni private, apparentemente con l’intenzione di introdursi all’interno. Le immagini registrate dagli impianti di sorveglianza potrebbero inoltre riferirsi alle stesse persone.

Una delle segnalazioni è arrivata da una residente dopo un episodio che avrebbe coinvolto l’abitazione della madre. «Ieri qualcuno aveva pubblicato un video della telecamera di sorveglianza dove si vedevano due individui che tentavano di entrare in un’abitazione. Oggi è successo a mia mamma e ci sono buone probabilità che siano gli stessi», ha raccontato sui social, cercando di recuperare anche le precedenti immagini per poter effettuare un confronto.

Un’altra segnalazione riguarda invece via Ceriani, dove nella mattinata sarebbe stata notata una situazione analoga; due sconosciuti in giardini e saliti sul terrazzo.

Gli episodi hanno inevitabilmente suscitato preoccupazione fra gli uboldesi, soprattutto perché sarebbero avvenuti durante le ore diurne. Le telecamere private si sono rivelate ancora una volta importanti per documentare movimenti sospetti e ricostruire quanto accaduto.

L’invito che circola fra i residenti è quello di prestare particolare attenzione, evitando naturalmente iniziative personali, e di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali persone o comportamenti sospetti.

19092026