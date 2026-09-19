Saronnese

UBOLDO – Tre giornate di appuntamenti per la Festa della Patata, organizzata dalla Pro loco di Uboldo con il contributo dell’Amministrazione comunale. La manifestazione si svolgerà da sabato 19 a lunedì 21 settembre, con iniziative dedicate allo sport, alla cultura, alla gastronomia e alle famiglie.

Sabato fra sport e bicicletta

Si comincia sabato 19 settembre. Dalle 9 alle 18, alla palestra “Giulio Galli”, è previsto il Torneo giovanile 50° Pallacanestro Uboldo Volley Uboldo, con pranzo curato dal Gruppo Alpini Uboldo.

Alle 15.30, dal Parco “Ciccioni”, partirà invece la biciclettata culturale “Per le vie di Uboldo”. L’arrivo è previsto alle 18 in via Ceriani, dove Helios e Pro loco offriranno un aperitivo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Gruppo Insieme per…, Helios Uboldo ed Eco9.

Domenica il cuore della festa

La giornata principale sarà domenica 20 settembre. Dalle 9 alle 18, sempre alla palestra Giulio Galli, si disputeranno le finali del torneo giovanile.

Alle 9 partirà inoltre da Cernobbio la Flaccottada, con arrivo alla palestra Galli, in collaborazione con l’Associazione Helios Uboldo.

Dalle 9 alle 19 spazio all’“Open air”, che comprenderà il terzo concorso di pittura “La Campana dell’arte” e il terzo concorso fotografico “Scatti d’autore”.

Gnocchi e tavolata in via San Martino

Uno dei punti centrali della domenica sarà via San Martino, dove si terrà la “Tavolata in compagnia”, con specialità gastronomiche e gnocchi proposti dai commercianti e dalla Pro loco. In caso di maltempo l’appuntamento sarà trasferito all’Oratorio San Pio di piazza Conciliazione.

Sempre in via San Martino si svolgerà un laboratorio di street art con il maestro Fabrizio Vendramin.

Durante la giornata le vie del paese ospiteranno inoltre aziende agricole, mercatini creativi, associazioni, giochi per bambini, commercianti, attività sportive e street food, con musica folk itinerante.

Lunedì la conclusione con la Processione Mariana

La Festa della Patata terminerà lunedì 21 settembre. L’ultimo appuntamento è fissato alle 20.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, da dove è prevista la Processione Mariana.

Si chiuderà così una tre giorni pensata per coinvolgere tutto il paese, unendo sport, gastronomia, arte, associazionismo e tradizione.

19092026