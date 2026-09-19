Groane

SOLARO – In occasione della nuova edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza, l’associazione Amici Oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina promuove un ciclo di visite guidate e itinerari culturali patrocinati dal Comune di Solaro e dalla Provincia di Monza e Brianza, pensati per far conoscere da vicino la storia e i monumenti del territorio.

Il programma propone due diversi percorsi d’interesse. Il primo è una visita guidata gratuita di 50 minuti focalizzata sull’Oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina di via Mazzini, prevista nei sabati 19 e 26 settembre e 3 ottobre alle 15, oltre alle domeniche 27 settembre e 4 ottobre alla stessa ora. Il secondo itinerario, intitolato “Alla scoperta di Solaro tra storia e monumenti”, consiste in una passeggiata guidata gratuita di 90 minuti attraverso il centro storico cittadino, programmata per domenica 27 settembre e sabato 3 ottobre alle 16.

Per tutte le iniziative il punto di ritrovo è fissato in via Mazzini 24 a Solaro. È possibile consultare i dettagli e prenotare la partecipazione tramite il portale villeaperte.info, oppure contattare l’associazione all’indirizzo e-mail [email protected] o tramite la pagina Facebook ufficiale AmiciOratorioSolaro.

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