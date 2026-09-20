Cronaca

FENEGRÒ – Un’automobile ha preso fuoco mentre era in transito lungo via Trento a Fenegrò. L’incendio si è verificato venerdì 18 settembre attorno alle 20.30 e ha richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Lomazzo e Appiano Gentile, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio mentre il mezzo si trovava in movimento.

Nella notte auto a fuoco anche a Saronno

Un altro incendio di un’autovettura si è verificato poche ore più tardi nel Saronnese. Alle 23.58 di sabato 19 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Saronno, in via Monterosa, dove una vettura aveva preso fuoco all’interno di un cortile privato.

In questo caso il tempestivo intervento della squadra ha consentito di domare l’incendio prima che le fiamme potessero propagarsi alle altre automobili parcheggiate e alle strutture circostanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Anche nell’episodio saronnese non si sono registrati feriti.

(foto vigili del fuoco Como)

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