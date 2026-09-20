Calcio

INVERUNO – Prima vittoria in campionato per la Frazione Calcistica Dal Pozzo, che nella seconda giornata del girone K di Seconda categoria ha espugnato il campo del Furato. 0-1 il risultato finale della sfida disputata questo pomeriggio a Inveruno. Una gara combattuta e sofferta per la formazione dalpozzese, che è però riuscita a difendere il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosi. «Sofferenza da squadra e prima vittoria in trasferta» è stato il sintetico commento del club al termine dell’incontro.

Archiviato il successo di Inveruno, per il Dal Pozzo è già tempo di pensare alla Coppa Lombardia. L’appuntamento è per mercoledì a Uboldo, dove i dalpozzesi affronteranno la Pro Juventute, formazione che ha vinto la prima partita del triangolare.

Una sfida dunque importante anche in chiave qualificazione, con il Dal Pozzo che proverà a dare continuità al primo successo ottenuto in campionato.

(foto da Fb: Dal Pozzo sul campo di Inveruno)

20092026