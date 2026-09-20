Calcio

SARONNO – Seconda giornata di campionato per il calcio minore locale, con un’altra domenica ricca di partite dalla Prima alla Seconda categoria. Tra i risultati spiccano il netto successo del Cistellum, il colpo esterno del Tradate e, scendendo di categoria, le vittorie di Dal Pozzo, Cgds Misinto, Pro Juventute e Amor Sportiva.

Prima categoria

Nel girone B pareggio per il Lomazzo, che ha chiuso 2-2 sul campo dello Zeta Milano.

Nel girone H bella vittoria esterna del Tradate, passato 3-2 sul campo del San Michele al termine di una partita risolta nel recupero. Ospiti avanti al 4′ con Minchio, pareggio dei locali al 26′ con Marcaletti. Nella ripresa, all’11’, Rosetta ha riportato avanti il Tradate; al 36′ Brebbia ha firmato il 2-2, prima della rete decisiva di Knouzi al 48′, per il definitivo 2-3.

Nello stesso girone successo senza discussioni per il Cistellum, che ha travolto 4-0 la Faloppiese Ronago. A segno Rienzi, Maugeri (foto), Cascone e Simone.

Seconda categoria

Nel girone G reti inviolate fra Gerenzanese e Guanzatese: 0-0.

Nel girone K importante successo esterno del Dal Pozzo, che ha battuto 1-0 il Furato. Decisiva la rete di Maggiore al 12′ del primo tempo.

Particolarmente spettacolare il confronto del girone R fra Cgds Misinto e Novedrate, terminato 4-3: per i misintesi doppietta di Cattaneo e doppietta di Cantore. Sempre nello stesso girone, Molinello-Cogliatese è terminata 2-2, con le reti della Cogliatese firmate da Marzorati e Ferrario.

Nel girone V successo per 3-1 della Pro Juventute sul San Giorgio: per i vincitori sono andati a segno Ristori, Colombo e Montoli su rigore.

Tre punti anche per l’Amor Sportiva, vittoriosa 2-1 contro la Legnanese grazie alle reti di Benedetti su rigore e Gariboldi.

Sconfitta di misura, infine, per l’Equipe Garibaldi, battuta 2-1 in trasferta dal Vanzaghello. La rete dei saronnesi è arrivata su autorete.

20092026