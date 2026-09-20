Calcio

LENTATE SUL SEVESO – Un punto in trasferta per l’Ardor Lazzate nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. I gialloblù hanno pareggiato 1-1 sul campo della Lentatese, riuscendo a recuperare lo svantaggio maturato nella prima parte dell’incontro.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 15′ del primo tempo con Fumagalli, ma la risposta dell’Ardor non si è fatta attendere: al 28′ Eberini ha trovato la rete dell’1-1. Il risultato non è più cambiato e le due formazioni si sono quindi divise la posta.

Nel resto del girone, dopo due giornate c’è una sola squadra al comando: la Rhodense, che ha battuto 3-1 la Baranzatese. Netto successo del Legnano, passato 4-1 sul campo dell’Academy Calvairate, mentre la Caronnese si è fatta raggiungere sul 2-2 dalla Vergiatese dopo essersi portata sul doppio vantaggio. Pesante, invece, la seconda sconfitta consecutiva del Fbc Saronno, battuto 4-0 dalla Barona.

Risultati e marcatori

Vergiatese-Caronnese 2-2

Reti: pt 27′ Zeroli (C); st 22′ Palma (C), 35′ Silvano (V), 42′ Picozzi (V).

Sedriano-Tribiano 1-0

Rete: st 41′ Celano.

Academy Calvairate-Legnano 1-4

Reti: st 5′ Marcomin (L), 14′ Mira (L), 22′ Vitofrancesco (L), 32′ Guri (L), 42′ Sow (C).

Besnatese-Aurora Cantalupo 0-3

Reti: st 8′ Roncarolo, 11′ Pitronaci, 45′ Franco.

Lentatese-Ardor Lazzate 1-1

Reti: pt 15′ Fumagalli (L), 28′ Eberini (A).

Rhodense-Baranzatese 3-1

Reti: pt 13′ Borda (R); st 12′ Borda (R), 35′ Lanotte (B), 38′ Diaferio (R).

Fbc Saronno-Barona 0-4

Reti: pt 38′ Cirillo (B), 42′ Schiavoni (B); st 15′ Sorrenti (B), 31′ Quaranta (B).

Magenta-Assago 1-0

Rete: pt 44′ Turato.

20092026