Calcio

VERGIATE – La Caronnese è tornata dalla trasferta con la Vergiatese con un pareggio che ha lasciato parecchio rammarico. Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza i rossoblù di mister Andrea Tomasoni hanno condotto 2-0 e hanno anche avuto l’occasione per realizzare il terzo gol, ma nel finale i padroni di casa hanno completato la rimonta sino al 2-2. La Caronnese ha iniziato meglio, prendendo subito l’iniziativa. Al 3′ El Hilali ha servito Pliscovaz, senza però trovare la deviazione vincente al centro dell’area. Al 12′ Colombo ha crossato dalla sinistra per El Hilali, che ha mandato alto, mentre al 15′ una punizione di Palma ha costretto il portiere della Vergiatese alla deviazione in angolo.

Il vantaggio è arrivato al 26′: sul corner battuto da Palma, Zeroli ha colpito di testa centrando la traversa e sulla respinta è stato ancora lui a intervenire, sempre di testa, firmando lo 0-1. Al 30′ primo contrattempo per Tomasoni, costretto a sostituire l’infortunato Caluschi con Furlani. La Caronnese ha comunque gestito il vantaggio sino all’intervallo.

Palma raddoppia, El Hilali colpisce il palo dal dischetto

Nella ripresa i rossoblù hanno continuato a spingere e al 10′, dopo un fallo di mano in area della Vergiatese, hanno conquistato un calcio di rigore. Palma non ha sbagliato e ha portato il risultato sullo 0-2.

Al 30′ è arrivata la grande occasione per chiudere definitivamente la partita: un altro fallo di mano ha portato al secondo rigore per la Caronnese. Questa volta sul dischetto è andato El Hilali, che ha però colpito il palo.

Un episodio che ha cambiato l’inerzia del finale. Al 35′ Silvano, sugli sviluppi di un’azione nata da calcio d’angolo, ha accorciato le distanze sull’1-2.

Al 42′ la rimonta della Vergiatese si è completata: su una punizione, sponda di Silvano e conclusione vincente di Picozzi per il 2-2. La Caronnese ha protestato sostenendo che il pallone fosse precedentemente uscito oltre la linea di fondo e nella circostanza è stato espulso Pisan.

Il risultato non è più cambiato nei quattro minuti di recupero: per la Caronnese un punto che consente di proseguire il buon avvio di campionato, ma con il rammarico per avere visto sfumare una vittoria che, sullo 0-2 e con il secondo rigore a disposizione, sembrava ormai vicinissima.

Vergiatese-Caronnese 2-2

VERGIATESE: Ferrai, Tumino, Merandi (13′ s.t. Merzario), Picozzi, Grippo, Bertoli (13′ s.t. Giamberini), Costantini (16′ s.t. Cozzi), Settimo (24′ s.t. Bernasconi), Dervishi (34′ s.t. Casasgrande), Oldrini, Silvano. A disposizione Pancini, Coghetto, Morello, Macchi. All. Frontini.

CARONNESE: Paloschi, Caluschi (30′ p.t. Furlani), Pisan, Zeroli, Robbiati (32′ s.t. La Ruffa), Cocuz, Colombo, Palma, Pliscovaz (41′ s.t. Bobbo), El Hilali (36′ s.t. Confalonieri), Fogal (14′ s.t. Corno). A disposizione Colombo N., Boccuzzi, Sorrentino, Gondor. All. Tomasoni.

Arbitro: Viggiani di Lovere (Fundarò di Lecco e Ambrosanio di Monza).

Marcatori: p.t. 26′ Zeroli (C); s.t. 10′ rig. Palma (C), 35′ Silvano (V), 42′ Picozzi (V).

Risultati della 2′ giornata

Vergiatese-Caronnese 2-2: p.t. 27′ Zeroli (C); s.t. 22′ Palma (C), 35′ Silvano (V), 42′ Picozzi (V).

Sedriano-Tribiano 1-0: s.t. 41′ Celano.

Academy Calvairate-Legnano 1-4: s.t. 5′ Marcomin (L), 14′ Mira (L), 22′ Vitofrancesco (L), 32′ Guri (L), 42′ Sow (C).

Besnatese-Aurora Cantalupo 0-3: s.t. 8′ Roncarolo, 11′ Pitronaci, 45′ Franco.

Lentatese-Ardor Lazzate 1-1: p.t. 15′ Fumagalli (L), 28′ Eberini (A).

Rhodense-Baranzatese 3-1: p.t. 13′ Borda (R); s.t. 12′ Borda (R), 35′ Lanotte (B), 38′ Diaferio (R).

Fbc Saronno-Barona Sporting 0-4: p.t. 38′ Cirillo (B), 42′ Schiavoni (B); s.t. 15′ Sorrenti (B), 31′ Quaranta (B).

Magenta-Assago 1-0: p.t. 44′ Turato.

Classifica

Rhodense 6 punti; Caronnese, Lentatese, Legnano, Vergiatese, Sedriano 4; Aurora Cantalupo, Barona Sporting, Baranzatese, Magenta 3; Ardor Lazzate 2; Tribiano, Calvairate, Besnatese 1; Assago, Fbc Saronno 0.

(foto: una fase del match della Caronnese)

20092026