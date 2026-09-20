Calcio

SARONNO – Seconda giornata del campionato di Eccellenza per il Fbc Saronno, che oggi pomeriggio affronta la Barona Sporting. Fischio d’inizio alle 15.30 a Gallarate, dove gli amaretti giocheranno formalmente in casa. La soluzione del campo neutro si è resa necessaria per l’indisponibilità dello stadio Colombo Gianetti di Saronno, dove sono in corso i lavori di rigenerazione del terreno di gioco dopo il grande caldo estivo.

Sarà possibile seguire Fbc Saronno-Barona minuto per minuto con il nostro play by play, con cronaca, occasioni e gol direttamente dal campo di Gallarate.

Per la squadra di Danilo Tricarico l’obiettivo è riscattare immediatamente il passo falso della prima giornata, il 4-0 subito sul campo della Caronnese. In settimana è però arrivata una risposta importante in Coppa Italia: proprio contro la Caronnese, il Saronno si è imposto 4-2, con le reti di Giudici, Ientile, Candido e Malvestio.

Tricarico conosce particolarmente bene l’avversaria, essendo cresciuto calcisticamente proprio alla Barona: «Sono cresciuto in Barona fino a 30 anni. È una squadra arcigna, che si difende compatta: sarà fondamentale sbloccare la partita il prima possibile».

Il tecnico dovrà fare a meno di Lofoco, espulso nell’ultima gara, e Sardo; per il resto il gruppo è a disposizione. A dirigere l’incontro sarà Giorgio Corna di Bergamo, assistito da Gabriel Campisi di Monza e Francesco Maggio di Monza.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

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