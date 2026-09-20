Calcio

ROVELLO PORRO – Sconfitta casalinga per il Como 1907 Primavera, che questa mattina ha ospitato il Bologna al centro sportivo di Rovello Porro nella quinta giornata del campionato Primavera 1. La sfida, iniziata alle 11, si è conclusa 2-1 per i rossoblù, trascinati dalla doppietta di Lo Monaco.

Il Bologna ha sbloccato il risultato al 27′ del primo tempo, quando Lo Monaco ha trovato la rete che ha consentito agli ospiti di andare al riposo avanti 1-0. Particolarmente vivace l’avvio della ripresa. Il Como ha infatti raggiunto il pareggio al 52′ con Bonsignori, riaprendo completamente la partita. La gioia dei lariani è però durata appena un minuto: al 53′ Lo Monaco è andato nuovamente a segno, completando la propria doppietta personale e riportando immediatamente il Bologna in vantaggio sul 2-1. Il Como ha provato sino alla fine a recuperare, spingendosi in avanti alla ricerca del pareggio, senza però riuscire a trovare la seconda rete. Nel recupero è stato anzi il Bologna ad andare vicinissimo al 3-1: al 92′ Pisati ha colpito il palo.

Al triplice fischio è dunque rimasto il 2-1 per gli emiliani, che hanno conquistato l’intera posta sul campo di Rovello Porro e sono tornati al successo in campionato. Per il Como, invece, una sconfitta maturata al termine di una partita combattuta, decisa soprattutto dal micidiale uno-due dei primi minuti della ripresa.

(foto archivio)

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