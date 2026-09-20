Primo piano

SOLARO – Seconda giornata del campionato di Promozione con riflettori puntati sulle formazioni del Saronnese. A sorridere più di tutti è lo SC United, che ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ed è rimasto in testa alla classifica insieme all’Accademia Bustese. Pareggi per Universal Solaro e Rovellasca, mentre il Ceriano Laghetto è uscito sconfitto dalla trasferta contro l’Accademia Bustese dopo essere stato a lungo in vantaggio.

Sc United, due partite e due vittorie

MARNATE – Partenza perfetta per lo Sc United. La formazione cesatese, neopromossa, ha espugnato anche il campo del Marnate Gorla imponendosi 2-1.

Per i padroni di casa è andato a segno Ferrenti, mentre le reti dello United sono state realizzate da Calvio e Panizza. Tre punti che consentono allo SC United di bissare il successo della prima giornata e di restare in vetta a punteggio pieno.

Universal Solaro, un punto a Gavirate

GAVIRATE – Trasferta senza reti per l’Universal Solaro, che ha pareggiato 0-0 contro il Gavirate. Una partita nella quale nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare il guizzo decisivo: per i solaresi arriva comunque un punto su un campo insidioso.

Ceriano avanti a lungo, poi la rimonta dell’Accademia Bustese

Il risultato più amaro è quello del Ceriano Laghetto, sconfitto 2-1 dall’Accademia Bustese. Cerianesi avanti al 18′ del primo tempo con Cappellini e capaci di conservare il vantaggio sino all’intervallo.

La partita è però cambiata immediatamente nella ripresa: al 1′ Ficara ha realizzato il pareggio. Quando l’1-1 sembrava ormai destinato a diventare definitivo, al 45′ Manenti ha completato la rimonta dei padroni di casa.

Rovellasca, 1-1 con l’Accademia BMV

ROVELLASCA – Un punto anche per il Rovellasca, che ha chiuso 1-1 contro l’Accademia BMV. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 14′ del primo tempo su rigore trasformato da Ajouli.

Nella ripresa, al 25′, Bertini ha trovato il pareggio per l’Accademia BMV, al primo punto con Ferdinando Fedele in panchina.

Risultati e marcatori

Accademia Bustese-Ceriano Laghetto 2-1

Reti: pt 18′ Cappellini (C); st 1′ Ficara (A), 45′ Manenti (A).

Castanese-Base 96 2-0

Reti: pt 34′ Pinotti; st 45′ Martini.

Gavirate-Universal Solaro 0-0

Marnate Gorla-SC United 1-2

Reti: Ferrenti (M); Calvio, Panizza (SC).

Rovellasca-Accademia BMV 1-1

Reti: pt 14′ rig. Ajouli (R); st 25′ Bertini (A).

Accademia Inveruno-Meda 1-2

Reti: pt 36′ Folla (A), 47′ Sironi (M); st 26′ Sironi (M).

Luino-Morazzone 3-4

Reti: pt 18′ Lercara (L), 26′ Simonetto (L), 30′ Giordano (M), 47′ Deodato (M); st 38′ Rocchetto (M), 41′ Lercara (L), 46′ Fusani (M).

Sestese-Gallarate 0-0.

(foto Francesca D’Amadio: Sc United in azione di gioco)

20092026